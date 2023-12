El Class Bàsquet Sant Antoni se enfrenta este sábado al Gran Canaria B, en el último partido de 2023 para ambos conjuntos, que se jugará desde las 19.30 horas en el Pabellón de Sa Pedrera (retransmitido por ‘streaming’ por el Canal FEB TV). El duelo servirá para inaugurar la segunda vuelta de la competición, después de unos días de descanso. Los isleños quieren despedir el año a lo grande y continuar con la inercia positiva con la que se marcharon de vacaciones. El bloque entrenado por David Barrio es segundo en la clasificación del grupo Este de la LEB Plata, a un triunfo del liderato, y persigue su sexta victoria consecutiva.

David Barrio, entrenador del Sant Antoni, definió el encuentro como «trampa». «Ellos son un equipo, pese a que le sacamos varios puestos en la clasificación, que está empatado con la zona de ‘play-off’. Llevan dos victorias seguidas, lo que demuestra que están en un buen momento de confianza. Y, sobre todo, es un filial con jugadores de mucho talento y que están en la órbita del primer equipo de ACB», declaró el míster del bloque ibicenco.

«Han recuperado, además, a un jugador con experiencia en categorías superiores y mucho talento, como es Fabio Santana, que hace una dupla de bases, con Tovar, que a nivel de talento es una de las mejores de la categoría. Tienen un juego interior muy físico, con un Diop al que ya sufrimos en la ida y que está haciendo una grandísima temporada; con Urbaniak, como segundo máximo anotador del grupo Este y que es un jugador de muchísimo nivel; gente como Paunov, Gerardo Pérez… No nos podemos confiar, como ya vimos en la ida, pero creo que ahora somos un equipo mucho más sólido que en la jornada uno», manifestó Barrio, quien espera que el parón navideño no afecte a la buena dinámica que llevaba su escuadra. «Son partidos para no confinarnos, no fallar y para intentar seguir haciendo un buen baloncesto», sentenció.

El Class Sant Antoni cerró la primera vuelta con un espectacular triunfo en casa frente al Oca Global Salou, al que derrotó por un contundente marcador de 77-49 delante de una afición que este curso está disfrutando a lo grande. Mientras, el filial del Gran Canaria superó, también en su pista, al Pajarraco CB Santfeliuenc por un resultado de 85-79.