El 20º aniversario de la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo sigue confirmando nombres en su lista de participantes para este año 2023. En esta ocasión, la organización de la ronda ibicenca vuelve a contar en la isla con Víctor de la Parte, ciclista profesional que ha participado ya en varias ocasiones y que no ha vuelto a competir en Ibiza desde 2015.

A sus 37 años, este profesional vuelve a formar parte de la Vuelta Cicloturista, tras varios años de ausencia por incompatibilidad con su agenda.

El ciclista vasco terminará la temporada en tierras ibicencas y sube el nivel de la parte más competitiva de la Vuelta.

Seis grandes vueltas a sus espaldas

El alavés Víctor de la Parte ha disputado seis grandes vueltas a lo largo de su carrera: cuatro ediciones del Giro de Italia (2017, 2018, 2019 y 2020),un Tour de Francia (2021) y una de la Vuelta a España (2019). El ciclista profesional también ha competido en pruebas como la Milán-San Remo y Il Lombardia. Actualmente forma parte del equipo Total Energies, tras haber pasado ya por el CCC Team o el Movistar Team. A partir de 2024 será parte de la disciplina del Esukatel Esukadi, el equipo de su tierra.

"Para mí volver a la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo es una alegría muy grande, después de que ya estuve allí hace unos años. Últimamente por calendario no me ha coincidido y la verdad que yo creo que es la mejor forma de cerrar la temporada. Es perfecta para pasar unos días con amigos, con el ambiente que se respira allí. La verdad es que estoy dispuesto y preparado para pasarlo genial. Y eso sí, a sufrir un poquito también, que los compañeros no lo ponen fácil", ha declarado sobre su participación en la cita. El ciclista vasco es un hombre de referencia en etapas de montaña y los participantes podrán disfrutar de su experiencia como profesional.

La Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo, es un evento único que permite a los más amateurs rodar junto a sus grandes ídolos y profesionales en activo. Con dos jornadas de marcha cicloturista, viernes y domingo, la diversión llega el sábado con el Memorial Bartolo Planells, la única etapa competitiva del fin de semana. Las inscripciones están disponibles a través de su página web.