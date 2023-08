Marc Tur: «El Mundial no me ha salido como esperaba»

«Son muchos años dedicado al alto nivel. He tenido muy buenas carreras y otras que no han salido bien. Hoy [por el jueves] ha sido uno de estos días en los que no sale como te esperas». Así se expresó ayer el atleta ibicenco Marc Tur (Santa Eulària, 1994) en una conversación con este diario, tras quedar en el 22º puesto en el Campeonato del Mundo absoluto de atletismo, disputado en Budapest, Hungría. Tur participó en la prueba de 35 kilómetros marcha, que comenzó sobre las siete de la mañana, y registró con una marca de 2:36:04. «No ha sido mi mejor carrera», señaló Tur. En su caso, al calor agobiante de Budapest se le añadía que «la preparación ha sido muy difícil», precisamente porque viene de una lesión por rotura muscular del isquio. «Pensaba que llegaba en mejor forma, pero ya se ha visto que no, que todavía me quedaba afinar un poco», añadió ayer el atleta, cuya intención era quedar entre los 16 primeros. «Esto equivale a todo un año entrenando para que llegue este día y salga todo bien, y a veces pasa esto, que no sale. A pesar de que he trabajado y me he sacrificado para darlo todo».

En todo caso, es evidente que haber podido representar a España en un mundial ya es todo un logro, algo que muy pocos consiguen: «Es como un privilegio o una recompensa para todo el esfuerzo y trabajo que hemos hecho durante todo el año, pero claro, yo tenía una marca mucho mejor. Tengo 2 horas 29 minutos. Esta vez no he estado en mi mejor nivel y creo que podría haberlo hecho mejor», reiteró el atleta, quien, a pesar de su autoexigencia, recibió ayer merecidos halagos por parte de la Peña Deportiva y del Ayuntamiento de Santa Eulària. «Marc Tur sigue demostrando que es uno de los más grandes atletas del país. Orgullosos de su actuación en los Mundiales», expresaron desde el Consistorio en redes sociales. Un apoyo al que se sumó la alcaldesa, Carmen Ferrer, con su Twitter personal. Otro factor que perjudicó a Tur fueron las dos amonestaciones que recibió: «En marcha si tienes cuatro amonestaciones estás descalificado, y si tienes tres te paran durante tres minutos y medio. Yo llevaba dos amonestaciones y no podía arriesgarme a que me parasen, porque hubiese obtenido una marca mucho peor». Así, el ibicenco prefirió continuar estable en su ritmo: «Son decisiones que tomas durante la competición y ahora lo veo con otro punto de vista. Tal vez hubiese podido dar un poco más». De cara al próximo año, la cita más importante para Marc Tur es el Campeonato de España. «Si va todo bien y me clasifico, estaré en el Campeonato del Mundo por equipos y luego, si hay suerte, en los Juegos Olímpicos», que se celebran en 2024 en París. Los atletas españoles María Pérez y Álvaro Martín consiguieron ayer un doblete histórico en la prueba de los 35 kilómetros marcha, conquistando ambos el oro y completando un campeonato excelso, tras convertirse también en campeones en las pruebas de 20 kilómetros. Tras lograr Martín, este sábado, y Pérez, el domingo, los títulos de Campeones del Mundo de 20 kilómetros marcha, ambos afrontaban la prueba larga con la vitola de favoritos.