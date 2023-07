La Peña Deportiva sigue reforzando su plantilla para la próxima temporada 2023-214 y este lunes ha anunciado la contratación del atacante Elliot Gómez. El jugador canario, nacido en Güímar, Tenerife, el 11 de junio de 1999, es un extremo de 1,77 metros que puede actuar en cualquiera de las bandas, además de en la punta de ataque, y que llega procedente del Compostela, tras militar las dos anteriores campañas en el Hércules de Alicante.

"Me considero un futbolista polivalente que puede actuar tanto por banda como por dentro, detrás del punta. Mi posición ideal es la banda derecha, jugando a pierna cambiada al ser zurdo. Me gusta ir hacia dentro, donde puedo usar mi pierna más hábil para golpear, pero también puedo irme por fuera y centrar. Pero sobre todo me gusta asociarme con mis compañeros y ser intenso en la presión”, explica Elliot.

El nuevo fichaje del conjunto santaeulaliense completó su formación como futbolista en una de las canteras más importantes del mundo, la del Real Madrid. Con los blancos llegó a formar parte del juvenil A, desde donde salió cedido al Burgos. Después, volvió a su isla para debutar en Segunda División con el CD Tenerife (nueve partidos en la 2019-20) y ahora quiere ser importante en la Peña Deportiva después de no haber disfrutado de todos los minutos que hubiera deseado en sus últimos destinos.

“Sí, mi idea es consolidarme como titular. Trabajar duro día a día para estar en el once y ser importante, poder aportar mi granito de arena a cumplir los objetivos del club y ayudar cada partido a sumar los tres puntos. Vengo con mucha ilusión porque sé que aquí se juega bien al fútbol. Quiero meter goles y ayudar a que mis compañeros puedan meterlos también”., afirma el último fichaje en recalar en la escuadra de la Villa del Río.