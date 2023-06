Nacional de autonomías: Las triatletas de Ibiza pisarán fuerte en Valladolid

Ibiza contará con una magnífica representación femenina en el Campeonato de España de Triatlón por autonomías, que se celebrará los días 8 y 9 de julio en Valladolid. La triatleta catalana afincada en la isla Susana Sevillano (Élite), junto con las canteranas Patricia Quirós (es júnior y en Valladolid competirá en Élite) y Marta Bonet (Cadete), lo darán todo en esta cita, a la que acudirán, por parte de las Illes, doce convocados para la categoría Élite (seis hombres y seis mujeres), y ocho de categoría Cadete/Escolar (cuatro chicos y cuatro chicas).

Tanto Quirós como Bonet han competido en triatlón desde muy pequeñas (y Bonet continúa compitiendo en natación a nivel nacional) aunque no hayan podido entrenar dicha modalidad en la isla. Y es que actualmente ellas son las únicas pequeñas triatletas ibicencas. Sevillano destaca la importancia de que exista este relevo: «Ambas vienen de la natación, pero han crecido con el triatlón y en parte me pueden tener a mí como referente, pero ellas también son referentes para las que son aún más jóvenes». Así, tres generaciones de mujeres de la isla estarán en esta cita en la ciudad castellanoleonesa, prueba de «la fuerza del deporte femenino», en palabras de Sevillano. «El futuro del triatlón femenino de la isla comienza a apretar fuerte», celebra la barcelonesa, que forma parte de la junta directiva de la Federacion de Triatlón.

El triatlón es muy divertido, sobre todo para los deportistas que siempre quieren más Marta Bonet - Cadete

Patricia Quirós (Ibiza, 2007), hija del conocido deportista Paco Quirós, es júnior de primer año, aunque para el 8 de julio ha sido convocada con la categoría absoluta Élite, en la que estarán las mejores de cada comunidad. No es nada habitual que triatletas de su edad compitan a este nivel. «Soy la novata de este año, la más pequeña. Las que van son veteranas y ya han hecho muchos campeonatos de España y, seguramente, en Élite», cuenta Quirós a este diario. Sin embargo, esto no le achanta y se lo toma como un reto: «Será una experiencia que no voy a olvidar nunca y la aprovecharé al máximo que pueda. Hay mucha presión, pero también muchas ganas de ayudar al equipo y de que todas juntas podamos lograr un buen resultado».

Aprovecharé la experiencia. Hay presión, pero también muchas ganas de ayudar al equipo Patricia Quirós - Júnior, competirá en Élite

La joven de 16 años lleva todo este curso entrenándose en el Centro de Tecnificación deportiva Illes Balears (en Palma), donde consiguió una beca y ha podido desarrollar su potencial. Ha sido ahora, en la isla vecina, cuando ha podido enfocarse totalmente en el triatlón, ya que en Ibiza no se puede entrenar dicha modalidad. Aun así, en su isla natal, Quirós practicó desde pequeña atletismo y natación y ya entonces competía en triatlón: «El miércoles que viene haré otra vez las pruebas para ver si me dejan estar otro año aquí», avanza. En Mallorca ha entrenado la parte de bicicleta. Su día a día exige disciplina, el trabajo comienza a las seis y media de la mañana. Además, allí forma parte del equipo Tri Academy. Su interés llegó muy pronto: «Mi padre me inculcó la pasión por el triatlón desde muy pequeñita». Apunta que seguramente la parte con la que más disfruta es la de natación: «Cuando vienes de este deporte, tienes mucha ventaja respecto a las rivales, porque nadar es lo más importante, es el primer deporte que practicas en el triatlón».

El futuro del triatlón femenino de la isla de Ibiza comienza a apretar fuerte Susana Sevillano - Élite

Las tres han coincido en el mismo equipo (Ibiza Half Triatlon), por lo que ya hay una relación de confianza: «El año pasado Susana, Marta y yo éramos del mismo equipo y Susana es una veterana en el mundo del triatlón, un referente. Este año, que lo he pasado en Mallorca, ella me ha dado mucho apoyo y me ha ayudado en todo lo posible», señala Quirós durante su conversación con este diario.

Pasión heredada

Por su parte, Marta Bonet (Santa Eulària, 2008) aunque apenas tiene 14 años (es cadete de segundo año), ya ha participado en tantas competiciones que los nervios previos ya no son tales: «Ya estoy más tranquila y, además, hice la misma prueba el año pasado. Más o menos voy con los mismos compañeros, ya nos conocemos todos y sabemos cómo competimos. Nos llevamos todos bien». A ella también le viene de familia, ya que desde pequeña vivió la pasión de sus padres por el triatlón.

«En Valladolid haré la distancia supersprint, que son 250 metros nadando, 6 km en bici, y 1,5 o 2 km corriendo», detalla. Desde pequeña práctica natación y también atletismo, mientras que el triatlón lo trabaja desde hace «unos cinco o seis años»: «Es un deporte que no practica mucha gente porque es poco conocido, pero es muy divertido, sobre todo para quienes siempre quieren más. Tienes tres deportes en uno». Bonet no para y, de hecho, coge el teléfono a este diario cuando se encuentra concentrada en Palma debido a que este fin de semana se celebra el balear de Natación, su disciplina favorita.

Tampoco faltan elogios de Bonet para Sevillano: «Siempre he conocido a Susana y a veces entreno con ella. Íbamos al mismo club de natación y a veces salimos juntas en bicicleta. Es un ejemplo a seguir porque es impresionante todo lo que hace». De hecho, Bonet ha estado este año adscrita a un equipo navarrés, Saltoki Trikideak, al que Sevillano ahora también se une y que califica como «uno de los equipos más potentes de España».

La barcelonesa recuerda que ella comenzó tarde en el triatlón: «Aunque competí hasta los treinta y tantos años en natación a alto nivel, es una disciplina muy diferente». Así, celebra que Bonet y Quirós puedan desarrollarse en el triatlón desde una edad temprana y consiguiendo poco a poco nuevos hitos.

El programa de competiciones Triatlón en Valladolid en 2023 comenzará el sábado 8 de julio con la primera serie semifinal clasificatoria del Campeonato de España de Triatlón en Edad Escolar.

Programa

Cada categoría, masculina y femenina, contará con dos series en las que se clasificarán deportistas para la gran final de cada una. Las series arrancarán a las 14 y las 14.30 horas. con las clasificatorias masculinas; y las 15 y 15.30 horas, para las femeninas. La final masculina está prevista para las cuatro y media de la tarde, y la femenina a las cinco y cuarto. «La suma de puntos en función de la clasificación de las finales, y de las series, determinan la clasificación general, al igual que en el Campeonato de España de Triatlón por Autonomías, aunque en este caso sin series clasificatorias y con mayor distancia», detallan desde la Federación en un comunicado. La salida masculina se dará a las 18 y la femenina a las 19.30, siendo las últimas competiciones de la primera jornada.

En segundo lugar, el domingo 9 de julio se dedicará a «las espectaculares competiciones de Duatlón por Relevos Mixtos, iniciando las pruebas la categoría Cadete, a las 9 horas, y con salida de las y los deportistas de categoría infantil a partir de las 9.03». A las 11.30 se dará la salida al Campeonato de España de Triatlón Inclusivo por Relevos Mixtos por Comunidades Autónomas, en el que compiten equipos de tres deportistas: femenino, masculino y paratriatlón. Por último, a la una del mediodía se dará la salida a la carrera de Duatlón Relevos Mixtos por Autonomías absoluta, con la que finalizarán las competiciones del fin de semana.

Las dos canteranas ibicencas coinciden en que Susana Sevillano ha sido un ejemplo para ellas: «Todo lo que hace es impresionante»

Aunque Marta Bonet y Patricia Quirós no han podido entrenar triatlón en Ibiza, desde pequeñas han estado en competiciones