La SD Formentera ha conseguido sumar un valioso empate en el Antonio Puchades (2-2) frente al Valencia Mestalla y ha certificado matemáticamente su presencia otra campaña más, sin depender de terceros, en la Segunda RFEF, gracias a un gol de penalti de De la Mata en el tiempo de descuento. El equipo de Míchel Alonso acaba la temporada en el undécimo puesto con 45 puntos, a ocho finalmente de distancia de la zona del 'play-off' de ascenso y a solo dos de la plaza de promoción por evita el descenso.

Por otro lado, la Peña Deportiva ha firmado en esta última jornada de Liga unas tablas (3-3) en su visita al feudo del Atlético Saguntino, en un duelo en el que los de Manolo González ya estaban pensando en afrontar el inminente ‘playoff’ de ascenso en el que peleará por un hacerse con una plaza en la Primera RFEF. Con ese resultado, el cuadro santaeulalienser finaliza la temporada regular como subcampeón del grupo-3 con 61 puntos. Además, la escuadra de la Villa del Río afronta el tramo decisivo de la temporada inmerso en una buena dinámica, ya que los ibicencos no han perdido un encuentro oficial desde el pasado 16 de abril, cuando cayeron frente al Espanyol B.

En lo que respecta al CD Ibiza, el conjunto rojillo ha concluido su triste año deportivo con una nueva derrota por la mínima (0-1) en casa ante el Hércules. El equipo alicantino ha rentabilizado el gol en propia puerta anotado poco antes del descanso por el local Dennis Nieblas. Con este resultado, la escuadra entrenada por Marcos Contreras ha terminado su estancia en la cuarta categoría del fútbol nacional como antepenúltimo clasificado con tan solo 29 puntos en su casillero.