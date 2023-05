Pasión en Ibiza por el deporte más completo

Ibiza vibró ayer con la élite mundial del deporte más completo y extremo de cuantos existen pues comprende las disciplinas de natación, ciclismo y carrera a pie. Los mejores especialistas profesionales del circuito internacional PTO ofrecieron un verdadero espectáculo a lo largo de 100 kilómetros (2/80/18) por el mar, las avenidas y las calles de Ibiza, donde multitud de espectadores y aficionados siguieron con emoción las evoluciones de figuras de talla olímpica como Kristian Blummenfelt, Jan Frodeno y Alistair Brownlee.

Fue otro, el australiano Max Neumann, quien acaparó todos los focos al conquistar la victoria en el puerto de Ibiza. El triatleta ranqueado en el puesto 7 de la PTO fue de menos a más: salió de las aguas de ses Figueretes en la sexta plaza, hizo el segundo mejor tiempo en el sector de ciclismo por la autovía hasta Sant Rafel y culminó su remontada dándose un baño de masas por el circuito de carrera a pie que cruzó desde la Avenida de Espanya para adentrarse en Vara de Rey y el puerto de la capital ibicenca.

Un público muy internacional arropó a los triatletas durante toda la competición, que arrancó pasadas las 8 de la mañana en la playa de la cada vez más revalorizada ses Figueretes.

El australiano Aaron Royle fue el primero en salir del agua, seguido por Brownlee y Frodeno. Por otro lado, Blummenfelt y Magnus Ditlev, que finalmente subirían al podio, salieron con una desventaja de 1 minuto y 40 segundos.

El segmento ciclista de 80 kilómetros permitía alcanzar grandes velocidades debido al escaso desnivel y a la poca dificultad técnica. El doble oro olímpico Alistair Brownlee lideró el primer grupo, acompañado de Aaron Royle, Kyle Smith y la sorpresa del evento, Max Neumann. A lo largo del recorrido, Magnus Ditlev se unió a este grupo de cabeza. Mientras tanto, el vigente campeón olímpico Blummenfelt logró alcanzar a Frodeno y ambos entraron en la segunda transición a un minuto del grupo líder.

Brownlee tomó rápidamente la delantera, pero acusó el esfuerzo y comenzó a perder ritmo a medida que aumentaban el calor y los kilómetros. En un giro sorprendente, Max Neumann superó a Brownlee y se posicionó en primer lugar, imponiendo un ritmo muy fuerte. Por detrás, Blummenfelt logró recuperar terreno y remontó hasta el segundo lugar para delirio del público, a medio minuto del australiano. Ditlev completó el podio en la tercera posición. Frodeno, por su parte, adelantó a Brownlee, quien terminó sexto tras ser superado también por Jason West, el mejor en la carrera a pie.

En féminas también se produjo un vuelco a la clasificación en el último sector, en el que la alemana Anne Haug remontó a la británica Lucy Charles-Barclay.

La española Sara Pérez marchó en puestos de podio en los dos primeros segmentos, pero problemas intestinales mermaron sus fuerzas y acabó en la decimocuarta posición.

Neumann: «Ir con Kristen respirándote en la nuca es para lo que vives»

El campeón masculino Max Neumann reconoció en línea de meta la gran gesta que supone derrotar a tres campeones olímpicos: «Creo que no se tienen muchas oportunidades de competir contra ellos. Ellos crearon el triatlón y es un privilegio enfrentarse a Jan, Ali y Kristen. Es muy emotivo. Pero me encanta. Correr así con Kristen respirándote en la nuca es literalmente para lo que vives. No podría haber pedido más».

Para Blummenfelt, este fue otro segundo puesto en un Open PTO tras el conseguido en el pasado de Canadá. «Es bonito estar en el podio, pero no quieres ver a ese tipo que va 20 segundos por delante entrando en la recta de meta justo delante de ti. Aunque fue una gran carrera de Neumann», señaló el noruego.

Por su parte, sobre su regreso tras una larga inactividad, Frodeno indicó que «es bueno estar de vuelta... realmente lo es. Ha sido un día duro en la oficina».