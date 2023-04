El Class Bàsquet Sant Antoni se juega el todo o nada este sábado. Los de Portmany reciben al Clínica Ponferrada SDP, desde de las 19.30 horas en el Pabellón de Sa Pedrera, en el partido de vuelta de los octavos de final del ‘play-off’ de ascenso a la LEB Oro. El conjunto entrenado por Carles Flores debe remontar una desventaja de dos puntos de la ida (82-80) si quiere pasar a los cuartos de final por primera vez en su historia. Todos en el club de Portmany se han conjurado para hacerlo posible y mantener vivo el sueño del ascenso a la segunda categoría del baloncesto masculino español. Se espera ambiente de gala en el pabellón sanantoniense para impulsar al bloque pitiuso a que pueda disputar una ronda más. El choque será retransmitido también por el Canal FEB TV.

En la ida se vivió un encuentro muy igualado, en el que los de Flores nunca bajaron los brazos y pudieron traerse para la isla un resultado remontable. Ahora, en casa y ante su gente, los baleares deben dar el do de pecho para que no se acabe ya la temporada. «Creo que es muy sencillo, sólo nos vale ganar. Es una final, la jugamos en casa y con nuestra gente. Es el escenario perfecto para demostrar si tenemos la ambición suficiente para dar el siguiente paso en este proyecto», explica Flores.

«Creo que debemos pasar la eliminatoria. Si no lo hacemos, no voy a decir que sea un fracaso, pero sí un golpe duro. El equipo está bien, concentrado, y hemos trabajado en los detalles que creo que nos tienen que hacer mejorar. Ahora falta demostrarlo. Debemos tener la ambición desde el inicio del partido y no esperar a ganar en los minutos finales. Si somos capaces de romper el partido en algún momento, a todos nos irá mejor», apunta el preparador del Class Bàsquet Sant Antoni.

«Mi sensación es que tenemos un buen equipo y lo hemos preparado bien para llegar a estos momentos. Tenemos que ver si somos capaces, con nuestra gente, de tirar hacia adelante y ofrecer una victoria a la afición, al pueblo y a todo el mundo. Pienso que nos lo merecemos. Veremos si nuestro baloncesto va acorde al nivel de la gente y de lo que está moviendo el club. Tenemos que hacer que el equipo esté al nivel de las expectativas del club y de la gente que venga a vernos», sentencia Flores, que no podrá contar para este partido con el ibicenco Javi Medori, que se encuentra lesionado.

Desde el otro bando, en el Clínica Ponferrada, se muestran optimistas para rematar la clasificación en el Pabellón de Sa Pedrera: «40 minutos más con un único objetivo: que este equipo y esta afición vuelvan a disfrutar juntos en el Lydia Valentín», publicó en su cuenta de Twitter David Barrio, entrenador del equipo leonés.