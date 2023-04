Toni Curuné: «Es el partido más importante de la historia de la Penya Independent»

La Penya Independent está empeñada en hacer historia en el fútbol autonómico y nacional. El conjunto del municipio de Sant Joan, con una población de apenas 6.000 habitantes, está en disposición de conseguir su segundo ascenso de categoría consecutivo para plantarse en Segunda RFEF en el que sería un año inédito para el balompié insular e inolvidable para los de Sant Miquel.

La escuadra que dirige Mario Ormaechea dio el ‘sorpasso’ hace dos semanas al Andratx y encara desde el liderato las dos últimas jornadas de Liga en el grupo balear de Tercera RFEF, por lo que tiene en su mano el asalto a la prestigiosa división nacional. Las cuentas son claras: la Penya Independent debe ganar este domingo a un rival directo por esa primera plaza como el Manacor (Municipal de Sant Miquel, 17 horas), y hacer los deberes en la última jornada frente a un PE Sant Jordi que, salvo auténtico milagro, llegará descendido al derbi ibicenco.

Toni Curuné, presidente del club naranja, admite que esta semana tiene los nervios a flor de piel ya que el del domingo «es el partido más importante de la historia de la Penya Independent».

«La verdad es que sí, estoy un poco intranquilo pero más que intranquilo, emocionado. Al final, para nosotros a principio de esta temporada era impensable estar donde estamos a día de hoy. Repito que es el partido más importante de la historia de nuestro club, y yo como presidente intento enfocarlo... como que no me lo creo. No me lo quiero creer porque si después por lo que sea no se consigue, el golpe es más duro», admite el joven mandatario ibicenco mientra planea un partido cuya entrada será gratuita «para que vayan un gran número de personas y haya un ambiente bonito».

Curuné, que asegura estar trabajando «con humildad, tranquilidad y con ganas de hacer las cosas bien», reconoce que el Manacor «tiene opciones de meterse primero» y que, en un eventual empate a puntos con el Andratx, tienen el golaverage perdido. Por eso sólo les vale el triunfo. «Ayer hablé con los jugadores y están todos muy motivados. Yo sigo pensando que esto no es real para un club que estaba donde estaba hace dos años», reitera conmovido el presidente de la Penya, antes de puntualizar que el segundo ascenso de la UD Ibiza, también consecutivo a Segunda B, fue «por vía administrativa», por lo que la proeza deportiva del cuadro ‘miqueler’ sería histórica.

«Si ganamos este domingo muy mal se tiene que dar la cosa para no quedar primeros», subraya Curuné. No tanto porque ellos jueguen su último encuentro en el Kiko Serra contra un club ‘amigo’ como el Sant Jordi –aunque con un ex de los naranjas como Carlos Tomás en el banquillo–como porque el Andratx visitará el complicado feudo de un Collerense que se estaría jugando la vida.

Cabe recordar que a los tres equipos descendidos –el Sant Jordi ocupa el antepenúltimo puesto a cinco puntos del cuarto por la cola– se unirían uno o dos más si acaban bajando desde Segunda RFEF el Mallorca B y el CD Ibiza. «Todo pasa por ganar este domingo», resume Curuné.

Por todo esto, en Sant Miquel son conscientes de que están a 90 minutos de encauzar un hito mayúsculo para un club que crece a pasos agigantados. El domingo, a la cinco de la tarde, tienen una cita con la historia.