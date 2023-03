Eugenio Tilves: «Este año nos va a tocar demostrar que tenemos nivel para la División Plata»

Eugenio Tilves Iglesias (Pontevedra, 01-02-1982), entrenador del Trasmapi UD Ibiza HCE, afronta con el equipo isleño su primera experiencia por salvar la categoría en la División de Honor de Plata. Un reto mayúsculo en el que los ibicencos esperan dar la talla para lograr el objetivo de mantenerse en la segunda división nacional del balonmano. El próximo sábado, 18 de marzo, a las 17.30 horas, arrancan el ‘play-off’ por la permanencia en tierras madrileñas con visita a la cancha del Ikasa Boadilla.

Después de consumarse el hecho de que tendrán que pelear por la permanencia por primera vez desde que ascendiera al equipo hace tres años a la División de Honor Plata, ¿cómo se encuentra de ánimos su plantilla de cara a la segunda fase de la temporada?

La plantilla está bien anímicamente. Los jugadores ven este ‘play-off’ por la permanencia como un reto distinto. En estos dos últimos años conseguimos meternos al final quintos, pero en esta ocasión no nos ha dado para llegar. Estuvimos ahí, pero quizás nos faltó también ese puntito de suerte, que siempre hace falta y que en otros años sí que la tuvimos en los resultados finales y en los que obtuvieron otros equipos. Yo creo que ahí ha estado la diferencia, pero el equipo tiene claro que nos jugamos mucho en esta segunda fase y que la competición va a ser otra cosa totalmente distinta, quizá con un poquito más de presión a la hora de jugar.

Aunque el objetivo sigue siendo asegurar la permanencia, el mismo de anteriores temporadas, la exigencia a partir de ahora para su equipo no va a ser la misma, dado que el riesgo de descenso es real, ¿no es así?

Sí, está claro. El objetivo para nosotros sigue siendo el mismo, que es lograr la permanencia, pero, evidentemente, en los dos años anteriores la segunda fase, al jugar con los del grupo de ascenso, ha sido más de disfrutar, mientras que este año nos va a tocar demostrar que tenemos nivel para estar en la División de Honor Plata y que queremos seguir en esta Liga, que, sinceramente, creemos que es la que más se corresponde con nuestro nivel.

El corte para salvarse y mantenerse en la categoría en esta segunda fase con 10 equipos en su grupo les obliga a quedar como mínimo en la quinta plaza. ¿Cómo ve ese reto?

Así es. En esta fase se salvan cinco y otros cinco descienden. Ahora mismo está todo muy apretado y el principal handicap está en que hay dos equipos que apenas han puntuado o que no han puntuado nada. Y eso va a hacer que el corte para la salvación esté mucho más caro que en una Liga normal, algo que, en cierto modo, con este sistema de competición de dos grupos, es algo injusto porque nosotros en otra Liga regular estaríamos por la mitad de la tabla y sin problemas. Pero ahora mismo es lo que hay y no podemos darle más vueltas a ese asunto. Lo que tenemos que hacer es salir a competir y demostrar que somos eso, como mínimo un equipo de la media tabla y que tenemos ese nivel, aunque no va a ser una tarea fácil porque, lógicamente, todo el mundo va a querer intentar salvarse como sea.

En esta segunda fase os veis de nuevo con rivales conocidos del Grupo-B en la fase regular como el Horneo Eón Alicante, Antequera, Alarcos Ciudad Real y Sant Quirze. ¿Le sorprende ver ahí a alguno de ellos?

De los que estaban en nuestro Grupo-B, el Eón Alicante y el Antequera son dos equipos que, a priori, eran favoritos para luchar por el ascenso. Uno porque venía de descender y el otro porque tiene uno de los presupuestos más altos. O sea, que eso demuestra la dificultad que tiene esta Liga y pone en valor y resalta mucho también lo que nosotros conseguimos en estos dos últimos años, ya que clasificarse y meterse en la segunda fase para jugar con los de arriba parece que es algo fácil de conseguir, pero en realidad no lo es.

¿Qué puede adelantar de los nuevos adversarios que llegan desde el Grupo-A y con los que se van a enfrentar a partir de ahora?

De los rivales que llegan desde el Grupo-A destacaría sobre todo al Alcobendas por su experiencia, por su antigüedad, por su cantera y por todo, pues es un equipo que sabe competir de sobras en esto. Y luego además está el Oviedo, que también es un equipo fuerte y potente y que está hecho con un buen proyecto para seguir creciendo. Y después están el Zarautz, un equipo muy competitivo, que ya estuvo con nosotros el año pasado en la fase de ascenso y que es experto en la División de Honor Plata, así como el Ikasa Boadilla, al que ya conocemos de la Copa del Rey y que es quizás el más flojo porque es el que tiene menos rotación, aunque allí en la Copa nos costó romper el partido y ganarles, y nos quedaría por último el Zamora, que es un rival que está acostumbrado a pelear en esta lides porque lleva varios años salvándose ahí ‘in extremis’ y que es muy duro en su casa, donde aprietan un montón. Es decir, que va a estar la cosa muy complicada.

¿Dónde cree que va estar la clave para lograr asegurarse la permanencia?

Somos varios los equipos que estaremos peleando por ahí en medio. Intentaremos, sobre todo, no dejar que se nos escape nada en casa y rascar fuera todo lo que podamos en los campos contrarios. Yo creo que ese es el objetivo que nos marcamos para salvarnos. En casa no podemos dejarnos nada porque en esta segunda fase el que pierda puntos en su cancha lo va a tener muy difícil. La clave va estar en que seamos capaces de hacernos fuertes y duros en casa, ya que con todos los puntos de aquí más alguno que sumáramos fuera pienso que sería ya matemático y que nos daría para salvarnos. Pero está claro que en casa, sí o sí, no podemos dejarnos nada ni que se nos vaya ningún partido.

¿Ve a su plantilla preparada para alcanzar su objetivo?

La plantilla pinta bien, como ya se vio el otro día frente al líder, el Puerto Sagunto. Estamos en un buen momento y ahora recuperamos a gente que estaba lesionada, además de contar con la incorporación de David García en el extremo derecho, que nos está dando ese plus de competitividad y de calidad en ese puesto que nos faltaba al estar ahí solo Germán Giráldez. Y recuperamos en breve a Alberto Sanz y a Álex Malid. Este año hemos tenido ese punto de mala suerte con las lesiones en momentos puntuales, pero ahora la cosa parece que va bien, estamos trabajando a tope y estoy muy contento con todos ellos. El equipo está motivado, con confianza, con ganas, en buena dinámica, deseando empezar con esto y de poder salvar la categoría lo antes posible.