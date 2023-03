Javier Vergara, paratriatleta: «Creen que puedo estar entre los 15 mejores del mundo, son palabras mayores»

El ibicenco Javier Vergara podrá cumplir uno de sus sueños como es tener la posibilidad de disputar unos Juegos Paralímpicos, después de haber sido seleccionado por el Comité Paralímpico Español para el equipo de promesas de triatlón. Después de que su vida cambiara hace casi nueve años tras sufrir un grave accidente de tráfico que le costó la amputación de una de sus extremidades, Vergara encontró en el deporte una tabla de salvación y, a base de toneladas de constancia y sacrificio, se hizo un hueco en la compleja modalidad del triatlón que aúna natación, ciclismo y carrera a pie.

El deportista de Sant Josep, de 36 años, tuvo el respaldo de Presuntos Triatletas, primero, y de la AD Ibiza Half Triatlón, su club actual. Mejoró poco a poco la técnica, con la dificultad y los dolores que implica la pierna biónica, y su esfuerzo constante en cada entrenamiento se vio recompensado con varios títulos nacionales y, el pasado septiembre, con el Campeonato de Europa de Triatlón Multideporte en la especialidad de acuatlón, en la categoría PTS2.

Este lunes, sus expectativas alcanzaron cotas inimaginables hace escasos meses cuando el organismo nacional le comunicó su ingreso oficial en el equipo de Promesas Paralímpicas de Triatlón. «Sigo estando en una nube, estoy asimilándolo aún. Poder estar en un equipo de promesas paralímpicas es lo más alto que podía llegar y me siento muy orgulloso de lo que he tenido que vivir durante estos años para estar donde estoy hoy», confesó Javier Vergara en declaraciones a Diario de Ibiza, en las que destacó que «este es el comienzo de una etapa» en la que va a «dar el cien por cien en cada entreno», como lleva haciendo «estos años», para perseverar y poder llegar a competir en unas Paralimpiadas.

«Esto no es fijo, no es entrar en el equipo y ya estar de por vida. Habrá concentraciones cada equis tiempo donde valorarán si sigo o no en el equipo, entonces tengo que currármelo día a día. No me van a regalar nada», añadió el paratriatleta, que afronta la convocatoria «con humildad y actitud positiva, para disfrutar de lo que está viniendo y al mismo tiempo lucharlo».

Vergara explicó que la primera concentración a la que asistirá será del 25 de este mes hasta el 2 de abril en Gandía (Valencia), «donde me someteré a pruebas que nunca he hecho y que tendré que superar sea como sea para seguir en este equipo», puntualizó.

No obstante, su selección para el equipo nacional se concretó a finales de febrero en Toledo en una toma de tiempos donde demostró su gran nivel. «Tuve dos test en natación y una de carrera a pie, el equipo estuvo muy contento conmigo y me comunicaron que tenía unos tiempos muy buenos», indicó.

Esta temporada ya afrontará competiciones nacionales e internacionales con el equipo nacional de promesas, en las que podrá puntuar de cara al ranking para optar a las Paralimpiadas. «Yo realmente pienso en las de 2028, pero me han dicho que podría optar incluso a las de París. Lo ven muy justo y quizás es muy precipitado, porque queda año y medio, pero creen que habría opciones, que puedo estar entre los 15 mejores del mundo. Son palabras mayores», admitió Vergara, quien también tomará parte en las pruebas de paraduatlón y acuatlón en los Mundiales Multideporte que acogerá Ibiza entre finales de abril y primeros de mayo.

Por último, el ibicenco quiso agradecer públicamente el apoyo de su club, AD Ibiza Half Triatlón, su esponsor principal, la Fundación Vilás, y a sus padres, «que están sin reparo conmigo y siempre para levantarme de todas las caídas que tengo».