Todo listo para que Ibiza decida los campeones baleares de 5K

Ibiza acoge este domingo la tercera edición del 5K Ibiza-Platja d’en Bossa, una carrera homologada por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) que se incluye en el calendario nacional y será, por segundo año consecutivo, campeonato balear de la distancia. El pistoletazo de salida será a las nueve de la mañana. El impulsor del evento, Dani Becerra, presentó ayer la prueba ibicenca en las inmediaciones del circuito junto con Javier Bonet, director insular de Deportes del Consell de Eivissa; Patxi Vives, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Sant Josep; y Jordi Salewski, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Ibiza.

Ya se han inscrito alrededor de 260 corredores, algo que se puede hacer hasta mañana a las 23 horas en la web elitechip.net. La cifra ha superado con creces la de las ediciones anteriores, aunque estas estuvieron marcadas por el covid-19, especialmente la del año 2021.

En palabras de Becerra, esta cita deportiva «supone un gran atractivo para la isla, que se consolida como un destino ideal para lograr grandes marcas y disfrutar de un circuito sin igual». Además, en una conversación con este diario, destaca que esta distancia puede ser más asequible para personas que, aunque practiquen deporte habitualmente, no tengan un perfil profesional como tal: «En esta carrera, aunque habrá un alto nivel competitivo por ser campeonato balear, será también una gran fiesta deportiva a nivel popular. Eso es lo que queremos, que convivan ambas vertientes. A veces se tiende a pensar que por ser campeonato balear, los populares no pueden tener cabida, pero no es así». De hecho, para competir no hace falta estar federado.

Dani Becerra celebra que esta distancia está experimentando un auge: «El 5K es una prueba que está cogiendo solera. El 10K sí que ha estado muy instaurado a nivel élite y popular, pero el 5K está empezando ahora a experimentar ese auge. Es una prueba muy interesante y divertida donde los atletas pueden tomar referencias de sus ritmos y que ahora parece que está comenzando a ponerse de moda».

El impulsor del evento afirma que las expectativas son altas porque el circuito ha cambiado y previsiblemente podrán mejorarse las marcas de la edición anterior: «Este año saldremos desde la carretera de ses Salines en dirección a la Iglesia de Sant Francesc, y allí haremos un giro de 180 grados para luego volver y bajar por toda la calle de la Gamba Roja hasta llegar a la línea de meta, que estará instalada junto al Hotel Palladium». Así, en este circuito solo habrá un giro (uno menos que el año pasado), por lo que seguramente el recorrido será más rápido y los atletas podrán rascar unos cuantos segundos.

El concejal Patxi Vives señaló ayer que «el circuito es espectacularmente rápido y bonito». «Correr por ses Salines y Platja d’en Bossa con el tráfico cerrado es un privilegio para cualquier deportista», añadió.

Candidatos al podio

En cuanto a los favoritos para la cita de este domingo, a priori se postulan los vigentes campeones del 5K: el ibicenco Adrián Guirado y la menorquina Maria Pallicer, quienes intentaran revalidar su título y mejorar los tiempos que obtuvieron del año pasado: 14.56 y 17:30, respectivamente. Sin embargo, el director insular de Deportes, Javier Bonet, durante la presentación, también aludió a otros atletas que podrían dar la sorpresa: «El joven Mark Roper o Dani Planells son dos corredores con mucha clase que habrá que tener muy en cuenta, además de la maratoniana Gloria Tejado, que viene de hacer 3 horas y 9 minutos en el nacional de Maratón máster celebrado en Murcia». En este sentido, cabe recordar, que los récords de Baleares de 5K son del mallorquín Mario Mola, con un registro de 14:16, conseguido en Laredo; y de la menorquina Marina Bagur, que ostenta una marca de 16:58 cosechada en Paterna.

El tiempo para superar la prueba es de 45 minutos.