Gran éxito en Sant Antoni de la Marcha des Porquet, que reúne a 1.000 ciclistas

La Marcha Cicloturista Popular des Porquet celebró este domingo en el Pla de Sant Antoni su vigésima edición con más de 1.000 participantes. Todo un éxito de participación en este peculiar recorrido en el que se anima a los vecinos a acudir disfrazados. Oficialmente participaron 982 personas, a las que hay que sumar a aquellos que salieron sin dorsal, por lo que la cifra superó el millar de participantes, entre los que había ciclistas entregados y vecinos que remodelaron ayer sus bicicletas (y sus looks) específicamente para la ocasión. Y es que no hacía falta ser un profesional; lo importante no era competir.

Al final de la mañana se sortearon más de doscientos regalos (cedidos por comercios, restaurantes, empresas o entidades deportivas, como el Bàsquet Sant Antoni). Antes se reconoció a Martina Pastorino y al equipo ‘Beaware Ogres’ como los mejores participantes disfrazados en las categorías infantil y adulta. La primera, una niña de diez años, se llevó a casa una bicicleta como premio gracias a su disfraz de Miércoles, la hija de La familia Addams. Los segundos montaron en sus bicicletas caracterizados como los personajes de Shrek y consiguieron un viaje de fin de semana para dos personas. A Aníbal Moreno Costa le tocó un lote de productos cárnicos. Fue Bartolo Planells quien impulsó esta quedada para promocionar el ciclismo entre los vecinos. Dos décadas después, Es Porquet continúa formando parte del programa de fiestas patronales. Juanjo Planells, portavoz de la organización del evento, valoró: «Ha sido espectacular, muy bonito y emotivo». Además, se aprovechó este gran evento para rendir homenaje a Javier Fernández y Vicent Prats, Sifuné, quienes fundaron el Club Ciclista San Antonio en 1974 y lo comandaron durante casi treinta años. El tercer homenajeado fue Toni Vingut, que ayer se dio un baño de masas para celebrar el sexto puesto que consiguió recientemente en la categoría de quads del último Rally Dakar. La marcha se enmarca dentro de los actos que se organizarán durante todo el año para conmemorar el centenario de la Sociedad Deportiva Portmany.