El Class Bàsquet Sant Antoni vuelve este fin de semana a la acción, recibiendo este sábado en casa al Safir Fruits Alginet. El encuentro, previsto para hoy a las 19.30 horas en Sa Pedrera, es un duelo trampa para el equipo ibicenco.

El bloque isleño, tercero en el grupo Este de la LEB Plata, se enfrenta al tercero por la cola, pero del que no se puede fiar. Además, los pitiusos vienen de perder en el derbi balear frente al Fibwi Palma, por lo que buscan recuperar la senda triunfal a costa de un adversario que, eso sí, únicamente ha ganado cinco partidos. El duelo se podrá seguir por el streaming del canal FEB TV.

«El esfuerzo de la gente es muy bueno y el equipo está jugando un buen baloncesto», explica Carles Flores, entrenador de los sanantonienses, quien también quiere agradecer el respaldo de la afición con un nuevo triunfo, que en caso de conseguirlo sería el duodécimo del curso para los isleños. «El viaje a Mallorca fue un nuevo ejemplo de que los aficionados están con el equipo y les queremos devolver el favor con una victoria en casa», indica el preparador catalán.

Sobre el rival, Carles Flores valora lo siguiente: «Jugamos contra Alginet, y sabemos que en esta segunda vuelta los equipos de la parte baja siempre dan un plus más para no tener que jugar un descenso». No obstante, el técnico avisa de que están preparados. «Sabemos que es un partido importante porque nos queremos afianzar en la parte alta de la Liga. Tendremos que estar a la altura», destaca Flores, tras una semana complicada por las molestias físicas de los jugadores.

El único que no llegará al encuentro es Mollgaard, que continúa lesionado. El entrenador de Sant Antoni apunta que la plantilla intentará «dar el máximo» de sí misma.

El rival de los sanantonienses llega al choque tras perder en la pasada jornada frente al Hestia Menorca por un resultado muy abultado (50-82).

Así, la misión de los ibicencos es dar un nuevo disgusto al bloque valenciano.