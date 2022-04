Merhi: «Este está siendo el mejor año de todos»

El piloto español de Fómula 2 Roberto Merhi (Benicassim, 1991) es un apasionado de la Vuelta a Ibiza. Para el de Benicassim, esta edición ha dado un salto de calidad importante: «Está siendo el mejor año de todos, con diferencia. Me gustan muchos los recorridos, los circuitos tienen el punto justo de técnicos y tienen la distancia ideal. Han tenido una muy buena planificación», afirmó el piloto.

El propio Roberto Merhi destacaba que el circuito está pensado «para todos los públicos». «Es un recorrido para todos los públicos. Creo que esto permite que pueda disfrutar todo el mundo, los que van fuertes y se preparan la prueba como aquellos que no. Es una distancia asequible».

Para Merhi, la prueba de Ibiza está marcada en rojo en su calendario: «Esta prueba la preparo como puedo, pero no me la pierdo por nada del mundo». Sin embargo, lo que el valenciano tiene claro es que no hay nada como el automovilismo: «Mejor al volante, sin duda. Conduciendo dependes mucho más de la máquina, pero me parece más divertido que montar en bicicleta».