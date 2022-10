Rachel Portman, pionera als Oscar

La primera dona en guanyar un premi Oscar per una banda sonora original. Aquesta és Rachel Portman, una de les protagonistes del mes d’octubre del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES. Això sí, no us penseu que va ser fa molt de temps. Que aquest primer guardó fos per a una dona va ocòrrer l’any 1996. Sí, fa menys de trenta anys.

