Ana Serna Reinares i el món documental

‘Norte salvaje’, ‘Lanbroa’, ‘Sólo son peces’, ‘Fabricando mujeres’ i ‘El aleteo de la mariposa’. Aquestes són les cinc pel·lícules que, fins el moment, formen la filmografia d’Ana Serna Reinares, una de les protagonistes del mes dedicat a les directores de fotografia i directores d’art al món del cinema del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Federació Intersindical del sindicat STES.

Ana Serna, nascuda a Bilbao, al País Basc, l’any 88, és una de les protagonistes més joves de l’almanac. És productora, guionista i directora de cinema, un món al que va arribar juntament amb el de la publicitat, segons explica a la seua web. Aviat es va especialitzar «a l’àrea de producció i direcció amb productores com Morituri, Basque Films, MOD producciones i Irusoin», per nomenar només un parell.

Durant una temporada, va ser ajudant de producció a cintes com ‘Un otoño sin Berlín’, de Lara Izagirre, o ‘El doble más 15’, de Mikel Rueda. Dona emprenedora, mentre treballava en producció cinematogràfica i de publicitat, crea el seu propi projecte: l’any 2012 crea la productora cultural Histeria Kolektiboa. Un camí que continua tres anys després amb Al Borde films. És aquí on codirigeix els documentals amb què començava aquest article. Un d’ells, ‘Son sólo peces’, una història ambientada als campaments de refugiats sahrauis i protagonitzada per tres does, va estar nominat als Goya i l’any 2020 va rebre el Gran Premio del Cine Español a Zinebi.