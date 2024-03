Homenaje al diseño «atemporal» de la silla payesa de Ibiza

El diseñador francés Alban Le Henry se instaló en Ibiza hace un año y desde el principio sintió un interés especial por una silla que veía por todas partes. Un mueble humilde que es un resumen de los valores de la isla, la silla payesa. «De este interés nace un trabajo que es un homenaje y un regalo del diseñador a la isla», explican desde la Fundación Ses Dotze Naus, que ha amparado el proyecto ‘Something for an island’ de Le Henry y que expondrá en su galería La Carpintería del polígono de Can Bufí desde este sábado, 9 de marzo, hasta el día 22.

‘Something for an island’ parte así de una investigación que ha permitido a Le Henry «apreciar real y verdaderamente la funcionalidad de esta silla icónica en la isla». «Me da la oportunidad de verla en muchos lugares diferentes y en usos muy distintos. Y al final, este diseño demuestra lo versátil y atemporal que es. Por eso pensé que no necesitaba mejoras. Era perfecta tal cual», asegura el diseñador en el dossier del proyecto. Su idea no es cambiar nada sino «establecer un diálogo entre el diseño vernáculo ibicenco y los códigos del diseño industrial contemporáneo».

Los prototipos del diseñador en la entrada de La Carpintería. | SES12NAUS / redacción. eivissa

«A través de entrevistas a los artesanos que continúan fabricándola, Le Henry ha descubierto los códigos pero también los valores de la silla payesa ibicenca, un objeto de mobiliario que ha sido inspiración de artistas y escritores durante décadas y que han retratado numerosos fotógrafos de prestigio, como Català-Roca, Joaquím Gomis, Raoul Hausmann, Helga Siol, Vilanova-Marqués, Josep Maria Subirà y muchos otros», explican desde la Fundación en una nota.

La propuesta parte de los valores asociados a la fabricación artesanal para idear una serie de acciones que van desde un diseño en código abierto (open source) a una exposición participativa. El código abierto permite que cualquier persona pueda acceder al diseño y modificarlo. Con este trabajo, Le Henry aúna la sencillez del proceso artesano y el diseño industrial contemporáneo.

La muestra, que abrirá este sábado de 18 a 22 horas y luego de lunes a viernes de 10 a 14 horas, pone de relieve los procesos de fabricación de las sillas representando toda la cadena de montaje y promueve la participación del público, animándole a fabricar y personalizar sus propias sillas.

Alban Le Henry. / redacción. eivissa

«Le Henry se ha instalado desde hace un año en Ibiza, donde la silla payesa le ha motivado para investigar y aprender de los artesanos ibicencos la historia, los códigos y los valores de un trabajo que ha sido muy reconocido y que a su vez ha inspirado a grandes fotógrafos, que han captado en sus imágenes su esencia rústica, plasticidad, utilidad y alcance en diferentes espacios», explica Ángeles Ferragut, fundadora y directora artística de Ses12naus.

Participación del público

Para este trabajo, el diseñador aborda sus prototipos ‘Island’: un sistema de tres sillas y tres banquetas diseñadas con proporciones calibradas meticulosamente y construidas con materiales locales como la madera de pino. «En la visión de Le Henry, la familia ‘Island’ se concibe como una sugerencia, no como un modelo a copiar, depende de nosotros hacerlo nuestro. Propone unas sillas que serán fabricadas por quienes las usarán», destacan.

«Por ello, en su proyecto se integran la tradición, la necesidad de fabricar una silla con los materiales disponibles, y la utilidad que tendrá para quien la construya: una experimentación directa para que el público redescubra valores tales como la esencia de este oficio, la responsabilidad del trabajo bien hecho y la utilidad de lo que se produce», subrayan los organizadores.

En la exposición se representarán las distintas fases de la cadena de producción, dando al público los elementos para adquirir las piezas y fabricarlas en sus casas a través de un kit con los materiales necesarios y una publicación con información sobre el proyecto y los pasos a seguir para el montaje, para que puedan fabricar y personalizar su propia silla y presentarlas en el evento que tendrá lugar el día de clausura de la exposición.