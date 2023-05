La Fundación Ses Dotze Naus analiza los vínculos entre el arte contemporáneo y la cultura de club en Ibiza

Tras la celebración de ‘Rumor de un paisaje’, la Fundación Ses Dotze Naus ofrecerá mañana y el sábado el segundo y último capítulo del programa ‘Our soul is air’, titulado ‘¿Una utopía real?’. La cita será nuevamente en La Carpintería, en la calle Río Arno 58, en el polígono de Can Bufí.

Siguiendo la idea del viento como diseminador de información, semillas o sonidos y valiéndose del arte como medio de investigación, diferentes personalidades locales e invitados internacionales se reunirán en el espacio de Ses Dotze Naus para explorar la cultura de club, su legado histórico (desde la cultura popular a la morfología de los espacios), su impronta económico-social, su influencia en y desde Ibiza y su futuro.

El programa de mañana, 5 de mayo, comenzará a las 19 horas con la mesa redonda ‘Alternative Landscapes’, que girará en torno a la cultura de club, las arquitecturas y el paisaje. Participarán en este encuentro la berlinesa Sarah Ancelle Schönfeld y, de Ibiza, Dawn Hindle y Jaime Romano.

Sarah Ancelle Schönfeld es una artista vinculada a la escena clubbing berlinesa y a la mítica sala Berghaim. Por su parte, Dawn Hindle es sinónimo de la escena nocturna y clubber de Ibiza. La inglesa, que aterrizó en las Pitiusas en 1994, es cofundadora de la icónica sesión Manumission y de Ibiza Rocks y actual copropietaria del Hotel Pikes. El arquitecto Jaime Romano, que vive y trabaja entre Barcelona y Ibiza, dirige el estudio Romano Arquitectos, implicado en la construcción y renovación de clubs nocturnos como Pacha, Fellini, CDLC, Razzmatazz y el mítico La Paloma, todos en Barcelona, y el ya desaparecido Space en Ibiza.

A las 20.30 horas se proyectará el filme ‘Fiorucci Made Me Hardcore’ (1999), obra de culto del artista británico Mark Leckey, quien desde finales de los noventa aborda en su práctica creativa la relación entre cultura popular y tecnología e investiga temas relacionados con la juventud, la clase social y la nostalgia.

El programa de este viernes concluirá con la playlist performativa ‘Thinking Out Loud’, en la que los invitados presentarán canciones y pistas en conexión con anécdotas personales sobre el rico legado de la isla sobre discotecas, música techno y cultura rave. A través de esta actividad de carácter participativo, que comenzará a las 21 horas, se dibujará entre todos un paisaje social y arquitectónico con banda sonora. Participarán en la iniciativa las comisarias Sonia Fernández Pan y Carolina Jiménez, la relaciones públicas Rossetta Montenegro, el decorador Héctor Cardell y el DJ Camilo Miranda. Todos ellos comparten su vinculación, personal y profesional, con la escena de baile.

Taller familiar con tejidos

‘¿Una utopía real?’ se despedirá el sábado con un taller familiar que ofrecerá la artista Rosa Tharrats en La Carpintería entre las 11 y las 14 horas. La actividad, que se titula ‘Carrier Wave: Dancing and Laughing with the Wind’, consistirá en trabajar con tejidos, que se convertirán en esculturas móviles que se activan con el juego, el baile y la risa.

Rosa Tharrats vive y trabaja en Barcelona y basa su creación principalmente en los tejidos. La instalación, la escultura y la performance son sus otros medios de expresión. Su obra investiga las sincronicidades y los patrones de la naturaleza de forma intuitiva.

Las actividades de mañana son gratuitas, con inscripción previa a través de la web eventbrite.es/e/registro-our-soul-is-air-utopia-cometrue-5-6-may-593829569227. El taller cuesta 20 euros.