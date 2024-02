Festival de cine en Ibiza: todos los horarios y las películas

El Festival Internacional de Cinema Independent d’Eivissa, que celebra este año su octava edición, se consolida como una cita comprometida no solo con la isla sino con el cine de autor y con la proyección inédita de cintas nacionales e internacionales.

En total, según explicó el director del festival, Xavi Herrero, en esta nueva convocatoria se proyectarán hasta 132 títulos. Cintas que podrán verse de forma gratuita en los casi todos los municipios de Ibiza y en la plataforma Filmin.

El Ibizacine Fest arrancó el pasado viernes con la exhibición de la película ‘Ara la llum cau vertical’, de Efthymia Zymvragaki y el posterior concierto íntimo del músico cretense George Xylouris en el centro Cultural Can Jeroni de Sant Josep. Durante el fin de semana se celebraron las dos primeras sesiones que reúnen los títulos que compiten en el Concurso Nacional de Cortometrajes. Entre otros, se pudieron ver los cortos premiados en los Goya: ‘Aunque es de noche’, de Guillermo García López (Goya al mejor corto de ficción), y ‘To Bird Or Not To Bird’, de Martín Romero (Goya al mejor corto de animación), además de Blow!, de Neus Ballús, finalista en la categoría de el director de ‘Anteparaíso’, Koldo Almandoz.

Además, Can Jeroni acogió en el fin de semana el estreno en España de ‘Light Falls’, quinto largometraje de uno de los directores de fotografía más aclamados de Hollywood, Phedon Papamichael, nominado dos veces a los Óscar (‘Nebraska’ y ‘El juicio de los 7 de Chicago’) y el cortometraje ‘La gran obra’, premiado recientemente en el Festival de Sundance, entre otras cintas.

El programa de proyecciones se extenderá hasta el próximo 3 de marzo.

Programa completo del IbizacineFest

Martes 27 de febrero

TEATRO ESPAÑA

— 19:00 EIVISSA CINEMA CORTOS BALEARES

Con la presencia de directores i directoras baleares.

MARIA Y LA PELÍCULA OLVIDADA

QA con las directoras Marta Hierro y Nuria Abad

CAN VENTOSA

— 19:00 MORIR EN IBIZA

Mattéo Eustachon, Léo Couture, Anton Balekdjian. Con la presencia de participantes residentes

Miércoles 28 de febrero

HOTEL LOS MOLINOS

— 10:00 JORNADA PRO

ENCUENTRO DE FESTIVALES DE CINE DE LAS ISLAS BALEARES + IEB

CAN JERONI

— 19:00 SELECCIÓN CORTOS INTERNACIONALES

— 20:30 DOMINGO DOMINGO QA con la directora Laura Andreu y el productor Rafa Molés

TEATRO ESPAÑA

— 19:00 EIVISSA CINEMA CORTOS BALEARES Con la presencia de directores y directoras baleares

PANTALLES BUIDES QA amb el director Miguel Eek

CAN VENTOSA

— 19:00 TALK EL CINE QUINQUI: UNA CARTOGRAFÍA DE LA TRANSICIÓN EN ESPAÑA Judit Vega + Rafael Robles “Rafatal”

SUEÑOS Y PAN QA con el actor George Steane

Jueves 29 de febrero

CAN JERONI

— 17:00 SELECCIÓN CORTOS INTERNACIONALES

— 19:00 PHOTOPHOBIA Ivan Ostrochovský, Pavol Pekarčík

— 20:30 I AM NOT A ROBOT (CORTO) + RADIANT

QA con el director Konrad Kultys

CINE REGIO

— 20:00 ZINÈTIC EL SUEÑO DE LA SULTANA QA con el productor Diego Herguera y el guionista Gianmarco Serra

Viernes 1 de marzo

CAN JERONI

— 17:00 SELECCIÓN CORTOS INTERNACIONALES

— 19:00 FEM-CINE Cine que fomenta la igualdad de género. QA con el productor Diego Herguera y la directora Mór Dulcet

— 20:30 PATAGONIA QA con el director Simone Bozzelli

Sábado 2 de marzo

HOTEL LOS MOLINOS

JORNADA PRO

— 10:00 MASTERCLASS Ion De Sosa

— 12:00 MASTERCLASS Laura Ferrés

CAN JERONI

— 17:00 SELECCIÓN CORTOS NACIONALES QA con el director Jiajie Yu Yan

— 19:00 GOODBYE JULIA Mohamed Kordofani

— 20:30 LA IMATGE PERMANENT QA con la directora Laura Ferrés

— 23:00 SESSIÓN GOLFA Presentación del festival LA BOCA ERÓTICA + PLAN PLAN, CUL CUL (CORTO) + MAMÁNTULA (45’) QA con el director Ion de Sosa

Domingo 3 de marzo

CAN JERONI

— 17:00 SÍSIFO (5’) QA María Abenia + UN VOLCÁN HABITADO QA con los director David Pantaleón y José Victor Fuentes

— 19:00 CORTOS LAVADOIRO / LA PANADELLA

LA NOCHE ETERNA / AS MIÇANGAS / HI GRANDPA QA con directores

— 20:30 VISTA MARE QA con Julia Gutweniger y Florian Kofler

— 23:00 CATERING + DJ / ACREDITATS