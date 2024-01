Un refugio invernal para artistas en pleno corazón de Ibiza

Tres apasionados del arte, Tavis Buschman, Nora Bullerjahn y Sarah Suco Torres, han decidido convertir la finca rural de Santa Gertrudis que gestionan en residencia para artistas. Solo tendrá este uso durante dos meses en temporada baja, el resto del año seguirá siendo alojamiento para turistas. Este nuevo proyecto se estrenó el pasado 8 de enero.

La finca Las Cicadas, muy cerca del pueblo de Santa Gertrudis, se acaba de estrenar como residencia artística. Hasta ahora, este complejo rural con una casa payesa rehabilitada de 600 años de historia, se alquilaba solo para eventos y como casa de vacaciones, pero los responsables del negocio, Tavis Buschman, Nora Bullerjahn y Sarah Suco Torres, «los tres apasionados del arte», han decidido darle este uso alternativo en temporada baja.

El proyecto de combinar villa turística con residencia artística ya lo tenía en mente Suco desde 2013, lo único que le faltaba entonces era encontrar la ubicación perfecta. «Lo que tenía claro es que tenía que ser un lugar en el campo, alejado del estrés de la ciudad», explica la joven belga, que en los últimos años ha trabajado como artist liaison para galerías de arte de primer nivel de Bruselas, Nueva York y París como Perrotin.

Cuando en 2019 descubrió Ibiza se enamoró de su arquitectura y su naturaleza y pensó que la isla era el lugar ideal para hacer realidad lo que hasta entonces era un sueño. En septiembre de 2023 dejó París para establecer su residencia en la Cala de Sant Vicent y se asoció con los fundadores de Las Cicadas, Buschman y Bullerjahn.

Con la idea en mente de convertir la villa durante dos meses de invierno en alojamiento y espacio de trabajo para artistas, los socios remodelaron un antiguo almacén que había en la finca para habilitarlo como estudio.

Poner en marcha todo el proyecto, dice Suco, ha sido «un desafío» muy similar al reto al que tuvo que enfrentarse el verano pasado, cuando convirtió temporalmente una casita de pescadores de sa Caleta, Can Garita, en una espacio expositivo para acoger la obra del artista norteamericano Grason Ratowsky.

En la primera edición de la residencia artística Las Cicadas, que arrancó el pasado 8 de enero y que se prolongará hasta el próximo 10 de marzo, participan ocho creadores internacionales, divididos en dos grupos, que permanecerán, cada uno, un mes en la villa.

Ha sido Suco la encargada de seleccionar a los candidatos para este programa gratuito. «Aunque estoy abierta a cualquier disciplina artística, en mi trabajo me he especializado en pinturas y artes visuales y lo que me interesaba, sobre todo, es invitar a artistas con los que ya había trabajado o con los que me gustaría trabajar», explica cuando se le pregunta por los criterios que ha seguido a la hora de elegir a los participantes en esta nueva experiencia.

El primer grupo de residentes, que permanecerá en Las Cicadas hasta el 5 de febrero, lo componen tres artistas franceses que se conocen entre sí porque viven y trabajan todos en París. Son John Fou (Lilas, 1983), Nicolas Momein (Saint-Etienne, 1980) y Romain Sarrot (París, 1986).

El único que conocía ya de antemano Ibiza es Sarrot, que tiene amigos en la isla y la visita cada verano desde hace aproximadamente seis años. Estas semanas, sin embargo, apenas está ejerciendo de turista, su misión es aprovechar lo máximo posible la paz que le brinda este entorno rural para crear. De momento, el tiempo le está cundiendo y está trabajando en dos proyectos de instalaciones, en los que hay espacio tanto para la pintura como para la escultura. Está empleando materiales que son habituales en su obra, como la masilla, el plástico, el aluminio o la silicona, que le sirven para crear escenarios y personajes.

Para Nicolas Momein, que ha compartido estudio en París con Sarrot, es su primera vez en Ibiza. Llegó a la isla con una idea bastante clara del proyecto que quería llevar a cabo. En el estudio de Las Cicadas se puede ver una muestra de sus composiciones abstractas, cuyas formas, en ocasiones, recuerdan a paisajes o mapas. El reto para Momein está siendo emplear como materia prima el papel transfer, un material que se utiliza en la industria textil.

El 2 de febrero se ha programado un ‘open studio’ para mostrar el trabajo de Fou, Momein y Sarrot

Mientras Momein explica su trabajo, John Fou dibuja en la mesa de al lado. Está empleando lápices de colores, que combina con toques de óleo. Muestra algunas de las obras que ha hecho estos días, entras ellas «una deconstrucción de una pintura del artista italiano Paolo Uccello en la que aparecen todos sus personajes: San Jorge, el dragón, la princesa y también la cueva». «Me gusta la mitología», comenta este artista autodidacta, que antes de dedicarse de lleno a la pintura se formó en una escuela de circo y se dedicó a la danza.

'Open studio'

La residencia Las Cicadas abrirá las puertas de su estudio el 2 de febrero a las 18 horas para que lo puedan visitar todos aquellos que estén interesados en conocer de cerca el trabajo de estos creadores.

El 10 de febrero llegará a la finca la segunda tanda de artistas, entre los que figura un compositor y guitarrista flamenco barcelonés, Rafael Ulecia, y una artista canadiense, Caroline Monnet, que combina la escultura y las instalaciones con el cine. El cartel lo completarán Carrie Bencardino, Miriam Dema y Pangea.