Can Garita, la caseta varadero reconvertida en sala de arte contemporáneo

Cuando la curadora de arte belga Sarah Suco Torres visitó por primera vez Ibiza en 2019 se enamoró de su naturaleza, pero especialmente de su arquitectura. En aquel viaje, recuerda, estuvo en sa Caleta y quedó fascinada por las casetas varadero, que no había visto nunca antes en su vida. En ese momento empezó a rondarle la idea de hacer un proyecto artístico en una de estas construcciones tan típicas del paisaje costero isleño que sirven de refugio a embarcaciones de pesca y también de punto de encuentro para reuniones familiares y de amigos. Así nació Can Garita, una casita de pescadores de sa Caleta que a partir de la semana que viene se convertirá temporalmente en sala de arte. El espacio, cedido por un amigo de Suco, se estrenará con una exposición individual del artista norteamericano Grason Ratowsky (Florida, 1985). La muestra, titulada ‘Kaleidoscopes’, se inaugurará el próximo lunes, 10 de julio. Al evento, que se llevará a cabo entre las cinco de la tarde y las nueve de la noche, sólo se podrá acceder con invitación.

A la impulsora de la iniciativa, que tiene experiencia trabajando en estudios creativos y en galerías de primer nivel de Bruselas, Nueva York y París como Perrotin, le atrajo la idea de mostrar arte contemporáneo en un espacio alejado de esas salas «más clásicas y asépticas carentes de alma». Con esta propuesta, le interesaba, entre otras cosas, crear un diálogo «entre lo nuevo y lo viejo», fusionar «arquitectura y pintura» y ofrecer una experiencia diferente al público, que en Can Garita podrá disfrutar de la contemplación de obras de arte alejado de los paisajes urbanos, en medio de la naturaleza y con vistas al mar.

"Yo entiendo el arte como una experiencia total"

A Suco también le gustaba el desafío que suponía concebir un proyecto pensado específicamente «para una construcción tan singular como una caseta de pescadores», en la que el artista tendría que jugar con «paredes irregulares» y un espacio de pequeñas dimensiones, 20 metros cuadrados. Hacer esta exposición en Can Garita ha sido, en efecto, «un reto» para Ratowsky, que, como apunta Suco, «trabaja habitualmente con cuadros de gran formato». «Yo entiendo el arte como una experiencia total, desde que pienso el proyecto con el artista hasta que se lleva a cabo la exposición y para mí el sitio que acoge la muestra también juega un papel importante porque forma parte del concepto», explica.

Antes de convertir la caseta varadero en espacio de arte contemporáneo, la curadora freelance ha tenido que acondicionarla. Los trabajos han consistido básicamente, detalla, en limpiar por dentro la sala y quitarle las humedades.

Grason Ratowsky, que vive y trabaja entre Nueva York y Mallorca, donde tiene un estudio, viajará hoy a Ibiza para realizar el montaje de ‘Kaleidoscopes’. La muestra reúne cinco lienzos de gran formato que ocuparán toda la sala, transmitiendo la sensación al espectador, cuando entre en Can Garita, de que se está zambullendo en la pintura del creador de Florida.

Sarah Suco ha escogido para este singular proyecto a un artista de Estados Unidos porque allí, dice, «tienen una visión diferente de la pintura, especialmente de la abstracta».

«Normalmente el arte abstracto se centra en elementos como la luz y el espacio y dedica poca atención a las personas, sin embargo, las obras de Grason Ratowsky cuentan historias que hablan de la esencia del ser humano, de sus máscaras y de cómo cambia su comportamiento en la esfera pública y la privada», señala la promotora de Can Garita.

Como el propio Ratowsky explica, en su trabajo las líneas se difuminan entre «el neoexpresionismo abstracto, el surrealismo y el arte figurativo». «Mis obras son representaciones físicas del subconsciente, fragmentos de recuerdos y experiencias que sumadas a la imaginación se plasman en el lienzo invitando al espectador a trasladarse a un espacio de especulación», comenta el pintor norteamericano.

‘Kaleidoscopes’ se podrá visitar en Can Garita hasta el 21 de julio. La muestra estará abierta al público de seis de la tarde a nueva de la noche del martes 11 de julio al domingo 16 de julio y a partir del día 17 sólo se podrá visitar con cita contactando con la curadora a través del correo electrónico hola@sucotorres.com.

En paralelo a la feria CAN

Sarah Suco Torres ha escogido la próxima semana para presentar Can Garita y la exposición de Ratowsky con toda la intención porque en estas misma fechas tendrán lugar en la isla otros acontecimientos artísticos destacados que congregarán en Ibiza a artistas, coleccionistas de arte, aficionados y galeristas internacionales. Nos referimos en concreto a la segunda edición de la feria CAN, Contemporary Art Now, que se celebrará entre el 12 y el 16 de julio en el Recinto Ferial de Ibiza y también a la inauguración, el 15 de julio, de la exposición del pintor australiano Jonny Niesche en La Nave de ses Salines.

Can Garita no es la única propuesta artística en la que ha estado trabajando la curadora belga, que también cuenta con una finca privada, las Cicadas, que algunos meses al año funciona como residencia artística. «En temporada baja invitamos a artistas internacionales para que hagan sus proyectos en la sala principal de la vivienda», detalla Suco. «Nuestro objetivo es reunir a creadores de diversos orígenes y disciplinas para interactuar con el entorno natural, la población local y la historia de la isla», añade.

Otro proyecto en el que está trabajando la curadora belga, que vive a caballo entre París y Ibiza, es una exposición colectiva con obra de artistas españoles que quiere llevar a cabo en el centro de la capital francesa el próximo mes de septiembre. Aunque todavía no tiene cerrado el cartel de creadores participantes, entre ellos, adelanta, habrá algún artista de las Pitiusas.