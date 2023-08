La cantante Pastora Soler: "Retirarme un tiempo sirvió para que yo, Pilar, pudiera reconciliarme con Pastora"

El Festival Cueva de Nerja recibirá el 12 de agosto a una de las grandes voces de Andalucía, Pastora Soler. Pili, como la conocen los más allegados, y a un año de cumplir los 30 de carrera musical, reconoce que "sigue con la misma ilusión".

Su último disco se titula 'Libra', así que supongo que cree usted en el horóscopo.

La verdad es que sí. Estoy buscando ese equilibrio, que para mí es quizás el rasgo más significativo de Libra. Busco el equilibrio también en mi vida personal, profesional, y en el tipo de influencias musicales en cada una de las canciones.

La canción 'Rascacielos' puede recordar a cómo se siente una persona cuando está sufriendo ansiedad o similares, ¿desde dónde canta Pastora esta canción?

Intento trasladar a esas personas que han pasado por lo mismo que yo o que están pasando un mensaje de fuerza y de superación. Todos somos humanos y nos caemos, pero tenemos que creer en nosotros mimos y saber que nos podemos levantar hasta lo más alto.

¿Cómo separa a Pastora de Pilar?

Es complicado porque hay que conciliar muchas cosas. Me esfuerzo para que prevalezca mi vida personal sobre la profesional porque ésta puede absorberme por momentos. Pero hay un antes y un después desde que fui madre; se estableció un orden de prioridades diferente y las niñas están por encima de todo. Desde que retomé mi carrera musical intento que sea así siempre.

¿Ha odiado a Pastora?

Evidentemente. Cuando me retiré yo pensaba que habia tenido una carrera muy bonita, pero hasta ahí. Desconectar me sirvió para reconciliarme con Pastora. Volví de una manera muy natural, recuperé mi parte vocacional. Mi voz interior me pidió cantar de nuevo y comunicar.

Desde que se retiró ha reivindicado la importancia de la salud mental públicamente.

Es algo que todos deberíamos tener en mente. Lo que pasa es que cuesta mucho trabajo y, a veces, hace falta una gran caída para que reaccionemos. Intento poner mi granito de arena al hablar de esto porque quiero ayudar a los que vienen detrás. Es una red de seguridad para tu vida futura.

Empezó con 14 años, muy jovencita. ¿Lo retrasaría si volviese atrás?

Sigo teniendo las mismas ilusiones y muchas metas por alcanzar gracias a que me reencontré conmigo misma. Todo fue de manera muy gradual hasta que tuve 19 años, que fue cuando empecé las promos y a girar. Mis padres se preocuparon mucho porque yo no estuviera en este mundo desde tan pequeña.

Vuelve el 12 de agosto a Málaga, a las Cuevas de Nerja, ¿qué significa para Pilar?

Me casé con un malagueño [Francis Viñolo, coreógrafo], así que imagínate lo que significa Málaga para mí [entre risas]. Es casa, familia. Siempre he elegido Nerja como destino de mi vida. Es muy emocionante, sobre todo en verano. Me intento quedar los días de después del concierto para disfrutar de mi gente y de la playita.

¿Vive en Coria del Río (Sevilla) para mantener a Pilar?

Siempre he querido quedarme y venir mucho porque me equilibra en mi vida. Te ayuda a desconectar porque Madrid, donde tengo casa, es sinónimo de trabajo. Aquí la gente me llama Pili y estoy con los de siempre.

Se hizo viral porque versionó en uno de sus conciertos la Bizarrap Music Sessions de Quevedo. ¿Cómo surgió la idea?

Pues mira, tengo una hija de 7 años y es la música que escucho en el coche todos los días y al final pues me aprendo las canciones y las canto. Fue en un concierto que había mucha gente joven el año pasado en Canarias; como guiño a ellos, porque Quevedo es canario y allí es un Dios, después de una copla les dije que yo eso también me lo sabía. Los niños es lo que quieren y yo creo que hay que escuchar de todo. O te haces amiga de las nuevas tendencias o no evolucionas.

En un mundo de singles ha sacado un disco completo, ¿es un reto?

Ahora mismo sacar un disco completo es muy difícil. Aunque 'Libra' salió después de que se lanzaran varios singles como 'Rascacielos'... Hay un público que me sigue que prefiere comprar la edición física con todas las canciones. Es cierto que es una parte pequeña, pero hay que tenerlos en cuenta porque llevan siguiéndome muchos años.

Tiene dos niñas, Estrella y Vega, ¿le preocupa el futuro de España como madre?

Por supuesto. Al ser madre quizá me involucre aún más por ellas. El tema de la igualdad o que no tengan problemas por a quién amen en un futuro. Son temas importantes. Yo quiero que ellas tengan todas las facilidades posibles y que no nos estanquemos, que lo que han conseguido con mucho esfuerzo las generaciones anteriores no vaya para atrás. Hay que seguir evolucionando.