Maryse Condé Evangelio para el siglo XXI

Los misterios de la vida han hecho que sea ahora, a sus 86 años, anciana y enferma, cuando Maryse Condé goce del reconocimiento mundial por su incontestable e importante obra literaria, fruto de un talento innato para contar historias que quizá por su lejana procedencia antillana del archipiélago de Guadalupe, encuentre respuesta a ese misterio que ha supuesto descubrir con tardanza el gran tesoro literario que supone la obra de Maryse Condé. De ese tesoro siguen apareciendo nuevas joyas, como la que acaba de publicar Impedimenta, la editorial que, desde hace varios años, viene dando a conocer en España la obra de Condé. ‘El Evangelio del Nuevo Mundo’, un título que atestigua la importancia que para Condé tiene el futuro y la vigencia de un mensaje que se mantiene vivo.

En una reciente entrevista Condé revela el origen de su nueva novela: «Hace mucho tiempo, leí la relectura de la Biblia de José Saramago. Quería hacer como él, pero no me atrevía. Después de él, J. M. Coetzee y Amélie Nothomb escribieron ficciones que son reescrituras de la vida de Jesús. Así que me sentí liberada. Yo también tenía derecho, era libre de expresar mis pensamientos».

De ahí surgió ‘El evangelio del Nuevo Mundo’. Es verdad que hay un realismo mágico en la historia de Maryse Condé y que el encanto que ejerce su escritura evoca a García Márquez o Saramago, pero sobre todo la historia, como otras de Condé, apela en primer lugar a motivos caribeños que mezclan influencias africanas, historia de la colonización y horizonte sudamericano, que ademas tienen al lejano Occidente siempre presente, para bien y para mal, que de todo hay en el largo proceso colonial de zonas como las pequeñas islas Guadalupe.

Su héroe, su nuevo Jesús, es Pascal, nacido en la isla de Martinica, en la madrugada de un domingo de Pascua. La insólita aparición en el cielo de las constelaciones Zabulón y Zapata significaba que al niño le aguarda un destino sin par. La noche de su nacimiento es abandonado por su madre y recogido por los Ballandra, un matrimonio sin hijos que lo educó en un gran espíritu religioso.

La vida de Cristo

El matrimonio de los Ballandra lo adoptará y lo criará como si fuera su propio hijo. Pascal crece, y pronto resulta evidente que está dotado de extraordinario talento y de poderes. Su vida evoca en muchas ocasiones la de Cristo. Conoce a las hermanas Marthe y Maria y navega en encuentros amistosos con José, Judas Eluthère... Hasta el día en que descubre su historia y sus orígenes. Quiere saber más. Quién es él ? ¿Qué debe hacer con su vida? ¿Cuál es su misión en la Tierra?

No se trata de parodiar el Evangelio, ni reescribirlo desde una perspectiva poscolonial. El evangelio de Maryse Condé es una variación de la Sagrada Escritura que, al encarnarla en estas tierras y hoy, ofrece una actualización y renovación de la misma, adaptada al siglo XXI. Por eso ocurre que Pascal se actualiza como un mesías antiglobalización y feminista, que duda pero se rebela contra la explotación de los trabajadores, las desigualdades en la Sudáfrica post-apartheid o el destino de los intocables en la India.

Respetando el espíritu del texto bíblico, ella adapta su carta para retener la lección, secularizada, de que Dios es amor y que el amor es Dios. Sumergidos en una prosa viva y abundante, sus lectores se divertirán, se abandonarán y alentarán ante una escritura espiritual sin que ésta aparezca, tierna contra viento y marea, y llevada por la esperanza.

Una obra de combate

Lo define muy bien la carátula del libro al señalar que «detrás de su belleza, su vivacidad, su humor, su poder, la obra de Maryse Condé es una obra de combate. Las desigualdades, el racismo, la condición de la mujer, la libertad... cada una de sus novelas ilustra sus convicciones, su sufrimiento al ver al Hombre dolorosamente atrapado en sus eternas contradicciones. Debilitada por la enfermedad, ‘El evangelio del Nuevo Mundo’ como su última llamada a la conciencia de nuestro destino». Llevada por una narración dinámica y subyugante, así como por una pluma luminosa y magnética, la historia ‘El Evangelio del Nuevo Mundo’ recoge con un realismo dramático y muy honesto las verdades y desigualdades de un mundo que Maryse Condé conoce bien desde pequeña.

Condé es sin duda la gran escritora de la literatura francófona. Con un estilo en el que se superponen ficción y realidad con temas que van de la magia, el sueño y el terror al amor. La prosa de Condé cautiva al envolvernos por su musicalidad y por el ritmo de una prosa poética, colorida y sin embargo sobria.

Con una ingente obra literaria a sus espaldas, Condé recibió en 2018 el Nobel alternativo de Literatura, creado por un centenar de personalidades del mundo de la cultura sueca y que supuso el reconocimiento internacional a sus largos años de escritora.