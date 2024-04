Cris Juanico presenta sus ‘Cançons de xerxa’ en Ibiza y Formentera

El cantante menorquín Cris Juanico regresa este fin de semana a las Pitiusas y lo hará para presentar su nuevo disco, ‘Cançons de xerxa’, en dos conciertos. El primero tendrá lugar hoy viernes a las 20.30 horas en el auditorio de Can Ventosa, con motivo del 35 aniversario del Arxiu Històric d’Eivissa i Formentera, y el segundo mañana sábado a las 20 horas en el Jardí de ses Eres de Sant Francesc, en el marco de la Diada per la Llengua que organizan la Obra Cultural Balear y la Plataforma per la Llengua.

‘Cançons de Xerxa’ es un recopilatorio de canciones que parten de una selección de poemas de Pere Xerxa, el seudónimo con que acostumbraba a escribir y publicar el maestro y poeta Joan F. López Casasnovas (1952-2022).

El que fuera cantante del legendario grupo Ja T’ho Diré actuará en las Pitiusas en formato de trío, con Moisès Pelegrí, percusiones, Toni Pastor, laúd, y el propio Juanico a la voz y la guitarra. Estos conciertos forman parte de una gira que arrancó en Ciutadella el pasado diciembre y que le ha llevado por diferentes pueblos y ciudades de Menorca, Mallorca y Catalunya.

Desde la tradición

Editado en formato de libro-cd, «el músico de Ciutadella ha seleccionado once poemas y los ha encofrado en diez canciones de corte folk y de gesto popular. Con una producción musical muy cercana a la raíz, el resultado es una propuesta sonora empapada de tradición dentro de esquemas modernos», señala el texto que acompaña al disco.

«Las canciones se han vestido con aires marcadamente mediterráneos, con unos arreglos y unos sonidos tradicionales y próximos a la gente, a la tierra y al mar, con instrumentos como por ejemplo la guitarra acústica, la guitarra española, el guitarrón, el bajo electro-acústico o las percusiones, todos mezclados con otros instrumentos de cuerda (contrabajo, violín y laúd) y de viento (clarinete y flauta)», destacan.

«El desenlace es un disco de folk y de tradición, en el cual brillan las canciones. Una experiencia que supone un paso musical hacia adelante del músico, y nos propone la fusión tímbrica entre sonoridades primitivas y músicas modernas, entre sonidos ancestrales y tribales y los sonidos más actuales. El disco cuenta con una larga lista de colaboraciones de artistas isleños, como por ejemplo Frank Pons de Pèl de Gall, Rita Barber, Maria Riudavets, Dolors Boatella, Toni Pastor o Sergi Cleofé, entre otros».