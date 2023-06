Escric aquesta carta per parlar del mal estat dels camins de terra de Formentera. Cada any hi posen terra però al cap d’un mes, si no plou, torna a estar pràcticament igual. Hi podrien posar grava o pedra picada, que moltes vegades acaba a l’abocador, en comptes de terra. I si hi posen terra, l’haurien de regar cada setmana perquè no es formin els clots. Al camí de casa meva, per exemple, hi ha un munt de clots que cada dia es fan més grossos. Hi hauria d’haver més pressupost per fer-ho millor. A més, a Formentera, que gran part de la gent viuen del turisme, pareix mentira tenir-ho així tot l’any i més de cara a la temporada. Tots acabarem sense suspensions als nostres cotxes.