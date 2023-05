Com a estudiant i havent provat la nova llei educativa de la Lomloe, em sembla una pèrdua de temps per a professors com per a alumnes. No entenc perquè sent ja grans per a unes coses, no podem veure les notes que traiem, en canvi, veiem colors. Entendria una mica més aquesta llei si els colors fossin una mica d’acord amb les qualificacions, però és que no tenen ni cap ni peus. Si tens un «groc» poden estar suspens o aprovat, però no ho sabràs, ja que aquest color és l’única manera de comprovar que tan bé t’han anat aquest trimestre a les assignatures.

En veure que els alumnes estaven suspenent i no se n’adonaven, han decidit afegir una columna on t’expressa en paraules la teva qualificació, com, per exemple, notable, excel·lent, suficient... Però, al meu parer, no és el mateix posar-te una nota numèrica? Suposo que van intentar fer aquesta llei perquè no ens desmoralitzéssim si veiem una mala nota, però, com ja he esmentat abans, ja som prou grans com per assumir-ho, sense comptar que al trimestre final, ja si que apareixen notes numèriques. Un sense sentit. Aquesta és només la meva opinió, que comparteixo amb altres companys. Espero que vegin i escoltin els veritables afectats per aquesta llei i la canviïn o modifiquin aviat.