Em dic Carlos Tur però a Formentera em coneixen com «es Dentista». Sí, dentista ho seré fins al dia que em mori però aquesta activitat per jo s’acaba avui. He de dir que ja fa temps que vaig començar a deslligar-me de la rutina diària, així que avui només es tracta de posar el punt i final.

Ara és el moment de donar pas a gent més jove i amb més capacitat per adaptar-se a aquest món que canvia tan ràpid. Voldria demanar disculpes a tots aquells a qui hagi pogut decebre i, per damunt de tot, agrair la fidelitat de tanta gent al llarg de tants anys. Gràcies, moltes gràcies. Salut i fins a sempre.