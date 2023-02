El lanzamiento de 'Atomic Heart’' el esperado juego de rol y acción ambientado en la loca utopía de una URSS. ficticia en el año 1955, está a la vuelta de la esquina. Por este motivo, desde Focus Entertainment celebran el inicio de la cuenta atrás con un nuevo vídeo protagonizado por el actor Jensen Ackles, intérprete de las series ‘The Boys’ y ‘Supernatural’. Su estreno está planeado para el 21 de febrero en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC.

Apocalipsis robótico

Un lanzamiento tan explosivo no se produce todos los días. Por suerte, el vídeo te pondrá en forma para sobrevivir al apocalipsis robótico, con el curso acelerado con Jensen Ackles sobre cómo explotar robots con una eficacia mortal. Alerta spoiler: en un mundo de pesadilla tecnológica, ningún truco de magia te salvará. Solo hay un camino: la Vía Atómica. Así que potencia tus golpes aumentados mediante inteligencia artificial y prepárate para una intriga frenética y encuentros no tan encantadores.Atomic Heart - "The Atomic Way" Trailer ft. Jensen Ackles

"Atomic Heart te traslada a los años 50, en una historia alternativa en la que los robots sirvientes se han hecho realidad. Los humanos y sus robots parecen vivir en armonía, pero cuando estalla una repentina rebelión, hay que impedir que las máquinas y otros experimentos se hagan con el poder… Ahí es cuando entras tú, enzarzándote en combates viscerales contra la IA al borde de la locura, antiestéticos mutantes y máquinas sedientas de sangre que recorren las tierras en busca de presas", explica su sinopsis.

Armamento de todo tipo

Para defenderse, se podrán utilizar tanto armas cortas convencionales como ametralladoras y otros instrumentos bélicos de mayor peso, además de una serie de habilidades “sobrenaturales” entre las que se incluye disparar rayos desde las manos o hacer levitar objetos. Contará con más de 30 tipos de armas (tanto cuerpo a cuerpo como de fuego) para hacer frente a un ecosistema de enemigos movidos por una inteligencia artificial que les impulsa a comunicarse entre ellos y coordinarse para dar caza a nuestro protagonista independientemente del lugar en el que se encuentre.