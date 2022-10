Zara no es un gigante por casualidad. El buque insignia de Inditex se caracteriza por saber cazar las tendencias que van a marcar cada temporada y por acercar estas prendas de última moda al público en general gracias a unos precios ajustados y más que asequibles. Y este otoño parece que no va a ser diferente gracias a una chaqueta blazer con la que Zara ha desatado la locura entre las amantes de los looks más versátiles y elegantes.

Y es que la chaqueta blazer por la que Zara apuesta de cara a esta temporada de otoño es una americana cruzada con muchas reminiscencias de los cortes masculinos pero extremadamente feminizada al mismo tiempo. Este efecto se multiplica por el tejido empleado en su confección: la raya diplomática sobre fondo azul marino, lo que le aporta un plus de sobriedad y elegancia que casa con cualquier outfit o incluso lo hace elevarse a otro nivel. Una chaqueta muy elegante La chaqueta blazer de raya diplomática que Zara propone en su última colección está elaborada en un tejido en mezcla de viscosa, aunque posee un pequeño porcentaje de elastano para conferirle un ajuste perfecto al cuerpo. Es, así, una pieza ligera pero con la prestancia necesaria para convertirse en un fondo de armario indispensable: cómoda, muy ponible y suficientemente elegante para poder vestirla igual con vaqueros que con un look más formal. El corte de esta americana es uno de los más destacados que Zara presenta de cara a la temporada de otoño: se trata de un corte cruzado y abotonado al frente con piezas metálicas en relieve y tono dorado. Tanto el cuello como los bolsillos son de solapa. En ambas mangas, la chaqueta luce una colección de los mismos botones dorados que sirven para cruzársela. El blazer que Zara tiene a la venta tanto en sus tiendas físicas como en su plataforma online está actualmente disponible en todas las tallas y, además, es una de las piezas que disfruta de más variedad de medidas. Y es que la prenda llega incluso a la XXL. En concreto, puedes adquirir este blazer en las siguientes tallas: XS, S, M, L, XL y XXL.