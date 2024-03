El gasto que ha hecho María José Campanario que puede cabrear a Belén Esteban

Belén Esteban desenterraba el hacha de guerra contra Jesulín de Ubrique tras el 50º cumpleaños del torero. Alejada de los focos desde que terminó 'Sálvame' hace seis meses, la 'princesa del pueblo' volvió en enero a la primera línea mediática en forma de furibundo ataque al padre de su hija Andrea Janeiro, a María José Campanario y a Julia Janeiro en forma de rotundo comunicado publicado en redes sociales.

"Qué suerte tenéis de que no me dejan hablar, pero sabéis que lo que merece la pena es la palabra AMOR, cosa que no tenéis ninguno de vosotros..." compartía en una storie de Instagram minutos antes de lanzar una advertencia a navegantes: "Si hablara, no podríais salir a la calle de la vergüenza que os daría". Algo que ha dejado claro que no hablará porque, como ha dejado claro, "calladita me merece más la pena".

Este estallido de 'La princesa del pueblo' podría haber estado motivado por las felicitaciones que María José Campanario y su hija dedicaron públicamente al torero en su cumpleaños el 9 de enero: "Feliz vuelta al sol al hombre de mi vida, al que me vio nacer y a la persona que lo da todo por nosotros y que siempre está con una sonrisa. Gracias por dar todo por mí y por mis hermanos y gracias por ser el mejor padre que se puede tener", escribía Julia en Instagram, incluyendo a su hermana Andrea al ensalzar a Jesulín como padre.

Y ahora Campanario

Después del cumpleaños del diestro su esposa, María José Campanario, publicaba en sus redes sociales un historia con un cambio de look radical debido a un nuevo corte de pelo: "Activando el modo flequillo: ON".

Pero parece que este no es el único cambio que ha experimentado Campanario. Según publica Don Diario, "La doctora Cristina Chacón nos proporciona información detallada sobre el notable cambio de la odontóloga, así como el costo asociado a cada procedimiento. Según la doctora Chacón, observamos un levantamiento en la frente, cuyo precio oscila entre 4.000 y 6.000 euros, con una duración de 10 a 15 años. Además, se destaca una apertura de mirada que tiene una duración aproximada de 4 meses y puede tener un costo que varía entre 300 y 600 euros".

Teniendo en cuenta que Belén Esteban siempre ha recriminado a Jesulín de Ubrique que nunca haya aportado nada económicamente para criar a la hija que tienen en común, Andrea, es probable que este dispendio de casi 7.000 euros de la odontóloga no le siente nada bien a 'La patrona'.