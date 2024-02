El Turronero opina sobre el hijo de Bertín Osborne y Gabriela Guillén y dice a quién se parece

A pesar de la guerra que mantiene con Bertín Osborne y de la demanda de paternidad que ha interpuesto contra el presentador para demostrar que es el padre de su bebé, Gabriela Guillén no está dispuesta a perder a los amigos que hizo durante su relación con él. Y qué mejor prueba de ello que las imágenes publicadas por la revista 'Lecturas' de la paraguaya presentando a su hijo a dos de los íntimos del cantante, José Luis López 'El Turronero' y Rafael Dona Vega, dueño de la firma de moda 'El Capote' )gracias a la que precisamente se conocieron en abril de 2022 Bertín y ella).

Una 'presentación oficial' sobre la que por primera vez se pronuncia el empresario de Ubrique, que presumiendo una vez más de su faceta más solidaria ha arropado a Isabel Gemio en la cena aniversario de su Fundación, que se ha celebrado este lunes en el Casino de Madrid.

"Es guapísimo"

Aunque en un primer momento 'El Turronero' ha pedido que "no le preguntemos más por Gabriela", sí ha confirmado que ya conoce a su bebé. "Es guapísimo" ha asegurado, sin mojarse a la hora de revelar si le ve parecido a Bertín o no: "Es muy guapo. Yo no sé definir a los niños pequeños, no sé a quién se parecen, pero es guapísimo" ha apuntado.

Muy discreto, y a pesar de que es uno de los mejores amigos del presentador, el de Ubrique ha confesado que "no le ha preguntado" si tiene ganas de conocer al niño. "Hombre, somos buenos amigos, pero no preguntarme más por Bertín y Gabriela, me vais a hacer famoso sin quererlo" ha añadido con resignación.

Además, y a pesar de su cercanía a Bertín, 'El Turronero' sigue manteniendo su amistad con la modelo paraguaya -"Totalmente" ha sentenciado- y ha sido uno de sus apoyos tras el misterioso robo de la sillita de su bebé: "Ah sí, lo pasó mal la cría, pero bueno, ya está bien, cuidando a su hijo que es lo que debe hacer y feliz". "El niño está divino, el niño está para comérselo como se suele decir" confiesa.

Y en cuanto a cómo se encuentra Bertín tras las alarmas sobre su estado de salud que se encendieron hace unos días, después de que su hija Eugenia Osborne revelase que se ha quedado "pachuchillo" y "muy flojo" después de pasar el Covid a principios de año, el empresario nos ha contado que ya se encuentra "mejor".