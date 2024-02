Gabriela Guillén planea su 'venganza' contra Bertín Osborne

El enfrentamiento entre Gabriela Guillén y el padre de su reciente hijo, Bertín Osborne, ha llegado a los tribunales desde que la joven anunciara que había iniciado los trámites para reclamar al cantante y presentador la paternidad de su hijo.

El contacto entre Gabriela y Bertín es ahora mismo inexistente. Según la empresaria, el artista no ha visto ninguna foto del bebé ni tampoco han hablado tras el nacimiento, que se produjo el 31 de diciembre. La última vez que hablaron fue en la víspera de la Nochebuena. "Fue una conversación dura porque le reclamé una serie de cosas y me dijo que se iba a aclarar pronto todo. Le pedí el favor de hablar en persona y me dijo que no podía en ese momento y que no quería hablar", ha contado en el programa de Telecinco presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, 'De viernes'.

La venganza

La paraguaya podría dar un paso adelante en su particular enfrentamiento y venganza contra Bertín, según ha explicado una de sus amigas, Raquel Arias (colaboradora del programa 'Así es la vida' y concursante de 'Supervivientes' 2023), que la está intentando convencer para que se convierta también en colaboradora de algún programa de televisión, por lo que Gabriela Guillén tendría la plataforma y el altavoz perfecto para poder decir todo lo que piensa de Bertín Osborne.

Raquel ha asegurado a Europa Press que Gabriela está disfrutando de la tranquilidad después del huracán mediático que vivió tras el nacimiento de su primer hijo: "Está encantada de la vida, ayer hablé con ella y me dijo 'que a gusto estoy', así que a ver si la veo cuando acabe esta semana y me puedo dar un paseo con ella y su hijo".

Además, la colaboradora de televisión desvelaba que no cree que vuelva a aparecer en televisión: "no porque se pone muy nerviosa, pero yo la incito para que lo haga porque habla muy tranquila y habla muy bien y ella dice que no, que lo hace muy mal", pero le gustaría que empezase a trabajar en el medio: "Ojalá, me encantaría".

De esta manera, Raquel confirma que Gabriela está mucho más relajada después de ocupar todos los titulares de la prensa nacional por la polémica que suscitó el nacimiento de su primer hijo.