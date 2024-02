Bertín Osborne se queda solo: Gabriela Guillén se une a los amigos del presentador

Bertín Osborne rompía recientemente su silencio tras el nacimiento de su hijo con Gabriela Guillén. En una entrevista, el cantante dejaba claro que no tiene intención de ejercer de padre y que solo se limitará a "ayudar" si se confirma que el bebé es suyo. "He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre", afirma en la portada de la revista ¡Hola!.

En la mencionada publicación, Bertín recuerda todo lo que ocurrió al enterarse de que Gabriela estaba embarazada: "Yo tuve con ella una relación de poco tiempo y, un buen día, me dijo que estaba esperando un hijo. Yo le dije: ‘Mira, como tienes dos opciones, que sepas que yo estaré ayudando en cualquiera de las dos. Pero sí que, a mí, no me toca ahora ser padre otra vez. Yo he decidido que no quiero ser padre. No voy a ser padre’. Ella dijo que ‘daba igual’, que lo iba a tener igualmente".

La soledad de Bertín

Esta especie de 'guerra' que se ha instalado entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén a través de los medios de comunicación ha tenido un nuevo capítulo.

La revista Lecturas publica en exclusiva un reportaje en el que se ven una fotos donde Gabriela Guillén presenta a su hijo a los amigos de Bertín Osborne. Entre ellos, José Luis López El Turronero. El extraño momento que captaron las cámaras ocurrió cuando Gabriela salió de la tienda El Capote, en la que una gran imagen de Bertín preside el escaparate. La foto es, cuanto menos, llamativa, teniendo en cuenta que el cantante aún no ha querido conocer a su último hijo.

La ex de Bertín salía, hace unos días, de su casa con su hijo, para reencontrarse con el empresario y presentarle en persona a su hijo. Se vieron en el Hotel Wellington de Madrid, según informa la misma revista, señalando que además fue él precisamente el primer amigo de Bertín al que Gabriela llamó cuando dio a luz. Ambos mantienen una excelente relación desde que se conocieron.