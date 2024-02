El lugar donde se esconde Bertín Osborne tras desvelarse su estado de salud

A sus 69 años, Bertín Osborne no se encuentra en un buen momento personal. Al revuelo mediático que se ha generado en torno a su reciente paternidad con Gabriela Guillén (es el séptimo hijo del cantante y el primero de la fisioterapeuta) hay que sumarle su delicada salud.

El presentador ha vuelto a contagiarse de Covid y sobre cómo se encuentra ha hablado su hija. A pesar de que Eugenia Osborne no ha querido decir nada sobre si su progenitor ha recibido ya la demanda de paternidad de Gabriela, sí ha hablado sobre cómo se encuentra el cantante de rancheras.

Ha revelado que no está del todo recuperado del Covid que sufrió a principios de enero: "Pues ahí va, ahí va. Porque se le ha como enquistado un poco el...La gripe o COVID o lo que sea, del COVID, pues sí, está ahí, ahí. Más o menos. Sí, sí, le está costando, la verdad. Está un poco más pachucho, pero bien sí".

A pesar de que no está al 100%, Eugenia sí ha querido dejar claro que su estado de ánimo es bueno y Gabriela no ha influido en absoluto en que esté un poco "pachucho". "No, él está feliz y además cuando estamos ahí todos, tíos, hermanos y tal, está encantado. Yo veo al Bertín de siempre aunque le veo un poco flojillo". "De salud que ha estado regular, pero vamos, que está bien y poco a poco" ha zanjado cuando le hemos preguntado si su polémica con Gaby tiene algo que ver en este bache.

El lugar donde se refugia Bertín Osborne

Todo apunta a que para recuperarse de su mala salud Bertín Osborne se ha retirado en uno de sus refugios favoritos: su finca de Sevilla.

La Hacienda San José, situada a 15 minutos de Sevilla, se ha convertido en el refugio personal de Bertín Osborne. Esta impresionante finca, propiedad del cantante, cuenta con diversas construcciones, áreas dedicadas a los animales y destaca por su encantador estilo rústico.

Sus diversos edificios abarcan un total de 2.100 metros cuadrados. Cuenta con hasta seis edificios interconectados. Uno de ellos destaca como la vivienda principal, una construcción de amplias dimensiones que alberga diez dormitorios tipo suite, varios cuartos de baño, una espaciosa sala de estar, una cocina totalmente equipada y un jardín espectacular. Además de estas comodidades, la finca cuenta con instalaciones exclusivas como: una capilla, una espectacular piscina y una pista de pádel.