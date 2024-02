Bertín Osborne se pronuncia sobre si se hará o no las pruebas de paternidad del hijo de Gabriela Guillén

Bertín Osborne y Gabriela Guillén no hacen más que enviarse recaditos a través de los periodistas. La paternidad del cantante del bebé que ha tenido la fisioterapeuta es lo que está ahora en el ojo del huracán.

Si bien el presentador ya confirmó que no pensaba ejercer de padre del bebé, en una entrevista en exclusiva para la revista 'Hola' añadió que en principio no tiene ningún problema en hacerse las pruebas de paternidad.

"He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre. Si se confirma que es mío, ayudaré", anuncia el artista. En efecto, confirma que se harán las pertinentes pruebas de paternidad. "Yo tengo una responsabilidad. Tengo mucha familia. Tengo hijos, nietos... Sería una irresponsabilidad no hacérmelas".

Sobre la madre del bebé: "Gabriela es una chavala estupenda, es buenísima gente. Muy atractiva, muy trabajadora. Muy decente. No puedo hablar más que bien de ella". Además, revela que ella "ha rechazado" cualquier ayuda que él le ha ofrecido. "Es muy injusto que la acusen de tener un interés", decía.

No se retira

Y es que lejos de 'jubilarse' a sus 69 años, el cantante estaría negociando su participación en la próxima edición de 'Masterchef Celebrity'. Tal y como desvela 'Lecturas', el ex de Fabiola Martínez es consciente de que a raíz de su polémica paternidad es uno de los personajes del momento y habría pedido una gran cantidad de dinero para ponerse el delantal y convertirse en el fichaje estrella del talent de TVE.

Una información que afecta indirectamente a Gabriela Guillén, ya que por lo que parece, está aprovechando el tirón mediático de los últimos meses -ya que Bertín está en el ojo del huracán desde que salió a la luz el embarazo de la modelo- para aumentar su ya multimillonario patrimonio.

Un regreso a televisión por todo lo alto sobre el que la madre de su presunto bebé -que ya ha interpuesto la demanda de paternidad contra él, por lo que el artista será citado próximamente para someterse a las pruebas de ADN- prefiere no decir nada.