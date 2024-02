Gabriela Guillén ronda a Bertín Osborne

La aparentemente inexistente relación entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén, madre de su último hijo, está llena de claroscuros. Desde que la fisioterapeuta anunció su embarazo ambos empezaron a ser el objetivo de los periodistas.

A partir de que Gabriela diese a luz y que Bertín anunciase públicamente que no entra dentro de sus planes ejercer de padre de este bebé, la presión mediática para ambos se ha incrementado.

Además, una de las mejores amigas de la reciente mamá, Raquel Arias, aseguraba hace unos días que no perdía la esperanza de un acercamiento entre Bertín y Gabriela: ""Es complicado, pero conociéndola a ella creo que siempre ha estado esperando tener una conversación con él, y si Bertín da el paso ella lo perdonaría y seguiría adelante. Y por lo menos que tuviesen una amistad de cordialidad por el hijo que tienen en común".

Ella le ronda

Pero lejos de alejarse, Gabriela Guillén parece intentar acercarse al cantante, aunque no sea directamente. Esta misma semana saltaba a la portada de la revista Lecturas un reportaje en exclusiva en el que se ven unas fotos donde Gabriela Guillén presenta a su hijo a los amigos de Bertín Osborne. Entre ellos, José Luis López El Turronero. El empresario es uno de los mejores amigos de Bertín y al mismo tiempo mantiene una muy buena relación con la masajista y fue a la primera persona que llamó cuando dio a luz.

Sin embargo y a pesar de esta conexión entre 'El Turronero' y Gabriela, él se habría negado a concederle un favor que ella le pidió: ser el padrino del bebé, según informa Lecturas.

Las primeras declaraciones

Reconociendo que había tenido la oportunidad de presentar a su hijo a algunos de los amigos más cercanos de Bertín como es el caso de 'El Turronero', Gabriela dejaba claro una vez más que no quería hablar del padre de su hijo y mucho menos sobre la demanda de paternidad: "Es que no voy a contar, si me preguntáis por él, yo lo siento mucho, pero no voy a decir nada, de verdad. Yo no puedo decir absolutamente nada sobre él. Es el padre de mi hijo, pero nada más, nada más".

Después de las muchas especulaciones sobre cómo se habría tomado Bertín que Gabriela haya estado con algunos de sus amigos más íntimos e incluso que se haya publicado que 'El Turronero' podría llegar a ser el padrino del pequeño, Gabriela intentaba calmar las aguas: "No quiero meter a él en medio de esto, es un amigo y ya está. O sea, no tiene nada que ver con el tema de la relación".