Pues no, India Martínez no se casa. Tras una semana jugando al despiste con sus fans tras la publicación de una foto con un impresionante anillo de compromiso, la cantante cordobesa despejaba ayer las dudas con un nuevo mensaje: “(Que noo, que no me caso!! El anillo era una pista de mi nueva canción. Cuando veáis el vídeo lo entenderéis) Qué mejor regalo de cumple que este para todas las mujeres y niñas de nuestro mundo”.

View this post on Instagram A post shared by India Martínez (@india_martinez_oficial) El pasado jueves, 6 de octubre, India Martínez sorprendía a todo el mundo con una imagen en sus redes sociales portando un enorme anillo de compromiso y avivando la especulación sobre una boda futura. Fueron muchos los que la felicitaron y celebraron la buena nueva para la artista, pero solo unos días después comenzaban las dudas tras la publicación el lunes 10 de un nuevo post. En él se podía ver a la cantante vestida de novia, lanzando un ramo al aire con un paisaje onírico de fondo. Al clip le acompaña el siguiente texto: “A TI MUJER…13/10”, con dos emoticonos de anillos de compromiso. “Sabía que lo del anillo era por algo nuevo que estabas grabando”, comentaba una seguidora. ‘A ti mujer’, nuevo trabajo Ahora ha sido la propia artista, que este jueves 13 de octubre celebra su 36 cumpleaños, la encargada de aclararlo todo anunciando que todo forma parte del lanzamiento de su nuevo sencillo ‘A ti mujer’, que se publicará el jueves a las 20.00 horas. A TI MUJER 💍 13/10 a las 20:00h pic.twitter.com/HgyRUZ8frz — India Martínez (@IndiaMartinez) 12 de octubre de 2022 ‘A ti mujer’ sería el segundo sencillo del próximo álbum de la cordobesa, en el que ha colaborado mano a mano con Melendi, adaptando los poemas del libro ‘Verdades a medias’, firmado por India Martínez y publicado en 2021. Hace poco más de un mes, India Martínez estrenaba el primer single del álbum, ‘Si ella supiera’, que cuenta ya con 4,7 millones de visualizaciones en YouTube y 2,8 millones de reproducciones en Spotify.