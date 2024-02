¡Peligro! Si tienes esto en casa, prohibido limpiar con lejía

La lejía es uno de los productos de limpieza más habituales en cualquier hogar. Se trata de un útil tan recurrente precisamente por el hecho de que se trata de un limpiador muy genérico que puede servir para cualquier cosa.

No obstante, no todos sus usos son positivos. Debes tener en cuenta que no es para nada recomendable mezclar la lejía con otros productos de limpieza ya que esto podría terminar provocando problemas respiratorios.

Es recomendable que, dados sus altos niveles de concentración y poder de corrosión, sigas otra serie de indicaciones: ventila las estancias donde la apliques, echa la cantidad justa para evitar que estropee las superficies, y usa guantes para manipularla.

Prohibido usar lejía en este caso

Si estás pensando en realizar una limpieza profunda en tu casa, es importante saber que algunos de los productos que usamos para limpiar y desinfectar nuestras casas pueden ser una amenaza para nuestros perros y gatos.

Tu mascota puede sufrir quemaduras de piel, daño en los ojos, y problemas respiratorios incluso sin ingerir ninguno de estos químicos. Para proteger a tu amigo de cuatro patas del peligro, los dueños deben asegurarse de que los productos que usan para limpiar sus casas sean seguros de usar alrededor de las mascotas.

La intoxicación química de los productos de limpieza domésticos ocurre de forma más común cuando perros y gatos hacen esto:

Beben una sustancia tóxica

Intentan quitarse una sustancia tóxica (como limpiadores de suelos o detergentes para la ropa) del pelaje o las patas usando la lengua

Beben agua de un váter que contiene un producto de limpieza

Ingieren el líquido de un producto de limpieza del hogar

Se comen ambientadores

Es importante entender que a veces los perros lamen cosas del suelo y usan la lengua para limpiarse. Debido a esto, el riesgo de que ingieran una sustancia potencialmente peligrosa que esté en contacto con su pelaje o patas es alto. Cuando hablamos de la seguridad de los productos de limpieza, podemos resumirlo de la siguiente manera: si no te pondrías el producto en tu propia boca, entonces debes asegurarte de que ese producto no se use en una superficie que tu perro podría lamer.

Los productos de limpieza más perjudiciales

Lejía

Limpiador para el váter

Limpiador de horno

Detergentes para la ropa

Limpiador de desagüe

Limpiador de suelos

Combina una taza de vinagre con un galón de agua, es una excelente alternativa para limpiar pisos de madera, cerámica, linóleo (plástico) o vinilo.

Algunas de las superficies más expuestas a microbios y suciedad son las superficies del baño y la cocina. En ambos casos, el bicarbonato de sodio, una esponja y agua son tu mejor herramienta. Y si te topas con manchas que se resisten, frotar con sal puede ayudar.

El ácido cítrico será tu mejor aliado. Este elemento, presente en los limones, es muy versátil, de ahí que se haya convertido en un imprescindible a la hora de limpiar y desinfectar. No solo destaca por su acción desincrustante, abrillantadora, antical, conservante y desatascadora, sino que lo mejor de todo es su carácter ecológico.