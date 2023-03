Últimamente aparecen en las redes sociales un buen número de videos en los que se ve cómo meten pelotas de tenis en el interior de la lavadora. Pero, ¿por qué hacen esto? No, no se trata de un nuevo reto viral, sino que tiene más que ver con las ventajas que obtienes durante el lavado. Y es que no es una sola la ventaja, sino que son varias.

El lavado de la ropa es una tarea cotidiana que todos debemos realizar para mantener nuestras prendas limpias y frescas. Existen diferentes formas de lavar la ropa, desde hacerlo a mano hasta utilizar máquinas de lavado automáticas. Antes de lavar la ropa, es importante leer las etiquetas y seguir las instrucciones de cuidado. Algunas prendas requieren un lavado en frío, mientras que otras deben ser lavadas en agua caliente. También debemos prestar atención a la cantidad de detergente que utilizamos y asegurarnos de que no haya prendas con manchas persistentes. Las máquinas de lavado automáticas son una forma conveniente y rápida de lavar la ropa. Sin embargo, es importante elegir el programa adecuado para cada tipo de prenda y asegurarse de que la máquina esté llena antes de encenderla. Además, debemos asegurarnos de que la ropa esté bien distribuida en la máquina para un lavado uniforme. El líquido para la lavadora de Mercadona que perfuma la ropa y elimina las manchas de grasa en prendas blancas Si decidimos lavar la ropa a mano, es importante utilizar agua tibia y un detergente suave. Debemos frotar suavemente las manchas y evitar frotar demasiado fuerte para no dañar la tela. Después de enjuagar la ropa, debemos asegurarnos de que esté bien escurrida antes de colgarla para secar. En cuanto a las pelotas de tenis. Lo primero de todo es que tienes que introducir de dos a tres pelotas. Si no, no funciona. ¿Y qué es lo que obtienes? Pues para empezar un mejor secado de la ropa, ya que el movimiento de las pelotas dentro del tambor hace que se airee la ropa y acaba soltando mucha humedad. Pero es que además, si metemos ropa de cama o de baño, como toallas o mantas, éstas saldrán mucho más esponjosas. Pero no solo eso, también suponen una forma estupenda de quitar las pelusas. Así que ya sabes, antes de meter la colada en el interior de la lavadora, échale un par de pelotas de tenis y alucina con los resultados.