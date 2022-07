El menor impacto ambiental que se le supone a los champús en pastilla ha impulsado poco a poco su comercialización en las grandes cadenas de supermercados. Y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) lo confirma en su último análisis de doce champús sólidos: su forma de producción y composición, tanto de su envase como de sus ingredientes, resultan más ecológicos que los clásicos champús líquidos. Es, más, gracias a su formato en pastilla, se aprovecha todo el producto. En base a estos criterios, tres champús destacan sobre el resto.

Délicatesse de avena, de Garnier Original Remedies. Precio: entre 3,80 y 4,99 euros el envase. A favor: es uno de los mejores en lavado, deja una sensación de pelo limpio duradera; espuma cremosa, que se forma rápidamente; su fragancia es agradable; cómodo de aplicar gracias a su forma redondeada y tamaño; también destaca por su facilidad de desenredado en el peinado; buena durabilidad; envasado en una caja de cartón. En contra: presencia de tres alérgenos de declaración obligatoria, que tienen un impacto negativo sobre los organismos acuáticos, aunque no suponen un riesgo para la población general no alérgica; el material del envase no es reciclado.

A la avena, de Klorane. Precio: entre 6,70 y 11,50 euros el envase. A favor: composición e ingredientes respetuosos con el medio acuático; no lleva ninguna fragancia alergénica; buena durabilidad; envase ligero. En contra: su elevado precio, corresponde a la gama alta; forma rectangular, más incómoda en el lavado; dificultad de lectura del etiquetado.

Rêve de miel, de Nuxe. Precio: entre 9,25 y 13,50 euros el envase. A favor: eficacia de lavado con espuma densa y generosa; deja el cabello flexible y brillante; fácil de usar y tamaño reducido; no contiene sustancias tóxicas para el medio acuático ni alérgenos; envase de papel muy ligero. En contra: Contras: precio elevado, considerado de gama alta; muy poca durabilidad, se funde rápido; etiquetado con información relevante mal repartida en el envase: lista de ingredientes poco legible.

Lo cierto es que, en general, los champús en pastilla resultan también satisfactorios de acuerdo a las opiniones de los usuarios que participaron en el estudio, tanto en lo que se refiere a la espuma generada, como a su fragancia y su eficacia de lavado, siendo esta última muy similar a los de formato líquido, tal y como se indica en la revista de junio de OCU Salud.

Sin embargo, el análisis también demuestra que, en la relación precio-duración, los champús sólidos salen más caros que los líquidos. Porque, aunque es verdad que duran más lavados, no lo es tanto como indican las marcas, muchas de las cuales señalan una equivalencia similar a dos botes de 250 ml. En realidad, el champú en pastilla que más dura tiene una equivalencia a 1,2 botes de champú líquido, aproximadamente.

Por último, OCU recuerda que, para conseguir un lavado más ecológico, e independientemente del tipo champú usado, conviene emplear la cantidad justa de producto, haciendo lavados más cortos, menos frecuentes y con el agua templada, especialmente ahora en verano.