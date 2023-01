Si nuestras abuelas calentaban todo con la chimenea o la cocina de cilindros, hoy en día es el microondas el rey. Aún hoy sigue siendo uno de los regalos navideños más populares, junto con algunos artículos que pueden intrigarnos e inspirarnos. Pero muchas familias también utilizan el típico horno, cada vez más alternativo, sin embargo, al horno tradicional y cada vez más capaz de cocinar y no sólo de calentar. Pero el problema parece ser no sólo económico, sino también práctico y relacionado con el rendimiento final de los alimentos. De hecho, muchos utilizan el microondas para calentar sobre la marcha restos de pasta, arroz, sopas, pero también pizzas y focaccia. Sin embargo, según los expertos, ésta no es la forma de conseguir que nuestra comida sea suculenta. Averigüemos cómo y por qué.

Calentar la pizza en la sartén y revivir el queso mozzarella Cuando nuestros hijos calientan pizza en el horno, o en el microondas, se produce un desastre. La mozzarella gotea por todas partes, lo que provoca un olor a quemado en toda la casa y un aparato que hay que limpiar cuidadosamente. Si nunca hemos pensado en ello, la clásica sartén grande antiadherente o incluso de hierro fundido puede servir. No es necesario añadir mantequilla, ni siquiera aceite, sino que basta con colocar nuestra pizza sobre el fondo calentado, hasta que el queso mozzarella esté tan fibroso como cuando se cocinó originalmente. Llegamos tarde a casa del trabajo y el microondas viene a calentarnos sobre la marcha un plato de pasta preparado el día anterior. Sin embargo, si queremos mantener el sabor lo más original posible, debemos saltearlo en la sartén antiadherente con una gota de aceite o una nuez de mantequilla. Es cierto que el microondas nos permite dejar el plato a buen recaudo dentro y ocuparnos de otras cosas, ahorrando cuatro o cinco minutos. Pero echando la pasta y el arroz en la sartén conseguiremos un plato sabroso, con esa corteza dorada que tanto nos gusta y un aroma realmente apetecible. También es una buena manera de calentar esos platos de legumbres y cereales que ahora son tan populares en los hogares . Si no queremos utilizar aceite o mantequilla, podemos añadir un chorrito de caldo, tal vez caldo de verduras. Es más barato, práctico y sabroso calentar pizza, pasta, arroz y sobras, pero ¿y si quieres seguir usando el horno? Si aún somos aficionados al microondas y al horno, recordemos un par de consejos importantes para la cocina final. En primer lugar, sin pensar en la cuenta, calentemos primero el horno, aunque sea simplemente a 160°. En segundo lugar, y aquí viene bien el consejo de la abuela, acordémonos de dividir los formatos grandes. Hablamos de bloques de carne, tartas y lasañas, platos de crepes y similares, que una vez reducidos en volumen se cocinarán antes y mejor.