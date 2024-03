1-0. El Málaga agudiza la crisis de la UD Ibiza

La UD Ibiza ha protagonizado una decepcionante puesta en escena frente al Málaga CF en La Rosaleda, donde ha encajado este mediodía su segunda derrota consecutiva lejos de Can Misses (1-0) y ha enlazado el cuarto partido sin conocer la victoria. El equipo ibicenco, que ha caído por un penalti absurdo nada más arrancar la segunda parte, ha prolongado su sequía goleadora y se ha visto superado por un Málaga que con este resultado se sitúa a cuatro puntos de los celestes por la segunda plaza. Además, si el Castellón gana esta tarde se alejará a cinco puntos de distancia en el liderato del grupo 2 de Primera RFEF. La derrota deja tocado a un Guillermo Fernández Romo que empieza a perder el crédito cosechado en el primer tramo de la competición.

El primer sobresalto llegó muy pronto, cumplido el 2 de partido, en una falta lejana botada por Eugeni que remachó Escassi y que detuvo con una soberbia intervención Herrero, aunque el colegiado había anulado la jugada por fuera de juego del central celeste. Solo un minuto después, Obolskii se fabricó una gran acción personal en el área que propició dos remates posteriores sin encontrar portería. La escuadra ibicenca saltó intensa y valiente a La Rosaleda, con una presión alta que bloqueó el juego local; un inicio muy prometedor para un Ibiza en el que regresó al costado zurdo Rubén Díez en detrimento de Suleiman.

La primera del Málaga llegó a los 7 minutos con un remate inofensivo de Kevin Medina tras una larga combinación iniciada por el exceleste Manu Molina. Los blanquiazules fueron adueñándose del balón y ganando metros en la dura batalla que se estaba fraguando en el coliseo malaguista. Así, pasado el cuarto de hora tuvo una buena opción Dioni tras la irrupción de Lorenzo por banda izquierda, pero el remate mordido se marchó desviado.

Los de Fernández Romo tuvieron que trabajar mucho en defensa, pero en una transición al galope de Soko tuvieron una buena opción de marcar. El camerunés conectó con Eugeni en línea de fondo y Obolskii remató en el primer palo la asistencia del catalán fuera del arco local (min. 21). Poco después, un robo de balón en ataque generó otra ocasión para el delantero ruso, aunque finalmente fue Javi Jiménez el que conectó un disparo raso desde el vértice del área que blocó por bajo Herrero.

A la media hora de juego respondió el Málaga con una gran asistencia de Manu Molina en el balcón del área que habilitó a Dani Lorenzo para el mano a mano ante un Sequeira que sacó un pie portentoso para evitar el 1-0. El choque se estaba calentando entre encontronazos y derribos mientras se aproximaba el descanso sin cambios en el marcador ni grandes ocasiones de peligro. Con un Ibiza bien plantado en el campo, aunque abusando del bloque bajo y con futbolistas como Álex Gallar demasiado imprecisos finalizó el primer episodio en La Rosaleda.

Segunda parte

La UD Ibiza volvió a saltar con presión alta y acosando al Málaga, pero la ambición le duró poco tras una desastrosa concatenación de errores cuando gozaba de un córner a favor en el minuto 48. El equipo blanquiazul despejó y pilló a la contra a los de Romo, que defendieron fatal la acción con Rubén Díez solo para sostener la rápida transición, que acabó en (dudoso) penalti del medio aragonés. Aunque no se aprecia con claridad la zancadilla, no hubo muchas protestas y Dioni acertó con un golpeo potente desde los once metros para establecer el 1-0.

La acción cayó como un jarro de agua helada sobre los celestes y la respuesta de Romo fue retirar de inmediato a Álex Gallar, dando entrada a Arroyo, y poco después incorporar a Sulei y Olabe. No pasaron muchas cosas en este tramo de partido, con un Ibiza perdido y sin ideas y con un Málaga muy cómodo y arropado por 25.000 almas desde las gradas de La Rosaleda. No fue hasta los últimos minutos cuando pisó el acelerador el cuadro ibicenco en busca del empate, pero tampoco generó ocasiones y acabó el partido de vacío. Nuevo paso atrás para los celestes en la lucha por el ascenso directo.