Romo: «Si en agosto me dicen que saldríamos con +4 de La Rosaleda, no me lo creo»

Guillermo Fernández Romo reconoció tras el partido que la sensación fue «evidentemente mala» por la derrota «y por cómo» llegó, pero defendió la trayectoria de los suyos y recordó que aún siguen en «buena disposición» de pelear por el objetivo del ascenso directo. Tras «agradecer a todos los aficionados que se han desplazado de la isla» su apoyo, celestes a los que sintieron «muy cerca durante todo el fin de semana», aseguró que siguen «enfocados» en lo que tienen por delante.

Sobre el partido, reconoció que se «equivocaron en una acción favorable en una falta lateral que nos ha costado el penalti». «Un penalti –añadió– que en estas situaciones hace que se ponga el partido muy cuesta arriba, con un equipo con ventaja en el marcador y mucha energía». En opinión del técnico madrileño, a su equipo le faltaron «muchas cosas» para haberse «acercado en el marcador», «juego, pisar campo contrario y nivel de acierto», enumeró.

«Te vas con mala sensación, pero te tienes que ir al histórico y seguimos siendo un equipo con muchos puntos, bien posicionados, y tenemos que seguir enfocados con firmeza en lo que queremos», matizó Romo, que defendió la trayectoria de los suyos: «Si me dicen en agosto, cuando tenía cero jugadores en mi equipo, que vamos a salir a 3 de marzo de La Rosaleda con más cuatro puntos te diría que no me lo creo. Estamos en una posición muy buena, somos conscientes de que venimos de cuatro partidos que no hemos ganado, que nos ha faltado mucho nivel de acierto cara a portería, pero estamos donde queremos estar: cerca de seguir peleando hasta los últimos partidos por el objetivo».

«La lucha con los de arriba nunca nos hemos frotado las manos por los puntos porque hay muy buenos equipos en la categoría y si aprovechan sus momentos y reducen puntos siempre tendrán posibilidades de luchar. Todavía hay muchas cosas abiertas y hay que hacer las cosas muy bien de aquí a final de temporada», concluyó.