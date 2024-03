Romo, entrenador de la UD Ibiza: "No firmo el empate en Málaga"

Guillermo Fernández Romo ha asegurado este viernes en la previa del encuentro que la UD Ibiza disputará este domingo en La Rosaleda que "no firma el empate" frente al Málaga en el encuentro estelar de la jornada 26 en el grupo 2 de Primera RFEF.

El preparador celeste, que no se ha mostrado preocupado por el hecho de encadenar tres jornadas sin ganar, ha explicado que el partido contra el conjunto blanquiazul "es importante" porque les enfrenta "con una institución enorme" y en un "gran escenario" , pero ha subrayado que serán "tres puntos iguales que la semana anterior".

Romo ha indicado que su plantilla ha trabajado durante la semana "tocando matices propios del partido" y que se preparan "para competir lo mejor posible, dando regularidad a las cosas positivas" y "tocando" aspectos "para volver a encontrar una mejor versión". "Hay que hacer más cosas y en eso estamos enfocados", ha reconocido después del empate cosechado en casa frente al Mérida.

Sobre los aspectos a mejorar para regresar cuanto antes a la senda de las victorias, Fernández Romo ha dicho que deben "hacer más cosas, tener acierto, ser más determinantes, generar más situaciones en campo contrario, construir para tener la pelota en espacios más peligrosos". Y en defensa, ajustar "las alturas, el trabajo sin balón o los duelos individuales". El madrileño cree que han logrado "minimizar a los rivales" por lo que el trabajo en cada entrenamiento "es muy global y genérico", enfocado en "ver cómo en nuestra construcción podemos tener más nivel de acierto".

Sobre si se está siendo injusto con el equipo por los últimos resultados, ha asegurado que "cuando no se gana el análisis se hace desde el resultado", recordando que "si el otro día Unai mete esa situación –estrelló un balón en la escuadra en el descuento– no tendríamos este sentimiento". "Nos queda mucho margen para rearmarnos en lo que podemos seguir mejorando. No vamos a parar hasta el ultimo día", ha puntualizado.

Asimismo, a pregunta de Diario de Ibiza, Fernández Romo ha dicho que Amadeo Salvo, presidente de la entidad celeste, no ha tenido ningúb tipo de encuentro con él ni con la plantilla para transmitir tranquilidad, confianza o para dar un toque de atención. "No ha habido nada extraordinario. Todos seguimos con la misma firmeza y determinación", ha advertido.

"Gran temporada"

Por último, sobre el Málaga CF ha señalado que es "un equipo muy regular que está haciendo una gran temporada", un equipo "muy complicado en todos los sentidos", que "sólo ha recibido seis goles en su campo" y que está "en disposición de pelear por todo". El entrenador de la UD Ibiza solo tiene la baja de Olaortua para el encuentro del domingo frente al cuarto clasificado, un Málaga que suma cuatro victorias en las cinco últimas jornadas.