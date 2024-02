Romo, técnico de la UD Ibiza: «Estamos donde todos queríamos estar y es momento de seguir en esa dirección»

Guillermo Fernández Romo ha hecho llamamiento a la afición para que mantenga la ilusión y el nivel de apoyo que ha tenido hasta el momento con la UD Ibiza de cara al tramo decisivo de la temporada, en la que se juegan el regreso a Segunda División. El técnico celeste ha destacado que la plantilla trabaja con normalidad después de la derrota del pasado domingo en Linares, y que afronta con la máxima concentración el partido de este domingo en casa frente al Mérida (12 horas), que llega a Can Misses en puestos de descenso pero tras sumar dos victorias, la más reciente ante el líder Castellón.

Afición

«Somos los mismos, todos tenemos claro lo que queremos conseguir pero hay por delante muchos partidos y necesitamos la energía positiva y una misma dirección de todos. No podemos sumar solo cuando las cosas entendemos que están mejor; las cosas siguen estando bien. Estamos en un buen momento, estamos donde todos queríamos estar y es momento de seguir en esa dirección afición, club, plantilla, y esforzarnos al máximo para sacar cada partido adelante, empezando por el domingo».

Análisis de los tropiezos

«Hemos tenido más tropiezos a lo largo de la temporada y forman parte del proceso y de todo lo que tenemos que seguir trabajando, y es el camino que tenemos que ir superando para acercarte donde quieres. Con la naturalidad máxima de que saber que forman parte de lo que queremos ser. ¿Lecturas positivas? Pues siempre que competimos hay análisis, cosas que podemos mejorar, otras que siguen siendo buenos volúmenes de juego, de intenciones, y es lo que tenemos que intentar el domingo. La semana ha sido como todas, preparando con responsabilidad las cosas e intentando encontrar la mejor versión posible el domingo del equipo».

Desajustes en Linares

«Si no es por esas dos acciones, no pierdes. Por el minuto te quedas sin tiempo para más y queda una sensación de que has perdido más de lo que has podido ganar. Son jugadas muy puntuales, raras, hay mucho acierto y precisión del rival, el pase, el desmarque… y nosotros analizando qué momentos podemos evitar todas esas cosas. No se había dado en ningún partido permitir que sus atacantes se pusieran en situación de mano a mano con nosotros y tiene que ver por desajustes tuyos y ajustes del rival en intenciones para dañarte. Lo hemos analizado sin inventarnos nada. Viendo de qué mantener podemos evitarlo en futuros partidos».

¿Bache anímico?

«Nosotros estamos convencidos y por eso hay que estar equilibrados. Lo hemos sido tanto en las victorias como en las pocas derrotas que hemos tenido. Es más de ajustar un poco todo porque cuando se pierde nos lo tomamos como una derrota menos para acercarnos al objetivo y como que forma parte de la competición y del juego. Nunca va a ser un tema de motivación, ni de ánimo ni confianza. Hay que transformar lo que te va pasando en conocimiento y que sea otro paso para adelante».

Gestión del vestuario

«Eso no se gestiona en un momento concreto, se gestiona desde pretemporada construyendo valores, sustentándose en esos valores, en esa confianza. En nuestra cabeza no existe cuando se gana qué buenos somos y cuando no, se deja de ser. Se trabaja desde el aprendizaje y trabajando de la mejor forma posible para el siguiente partido, no hay nada extraordinario para soportarlo».

Un Mérida crecido

«Fuera de casa ha sacado muy buenos resultados últimamente y es un equipo que ha encontrado una muy buena organización, estructura, jugadores que le están dando más posibilidades para la rotación, para encontrarse así y es un equipo muy competitivo. Va a ser un partido difícil, un equipo exigente, con energía, que te presiona alto y más bajo, tendremos que tener la mejor versión de todos».

Equipo disponible

«Recuperamos a Lluc Matas después de 5 meses que lleva fuera. Iñaki Olaortua es la única baja por lesión. Estamos en el proceso de encontrar el mejor equipo posible, todavía tenemos que darle mucho valor a todos los jugadores de la plantilla y todos van a seguir teniendo momentos, minutos y circunstancias. Nos queda un entrenamiento para terminar de matizas las cosas».