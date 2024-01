La UD Ibiza ha enterrado este domingo la racha del Alcoyano con otra exhibición de su potencial ofensivo en el estadio de Can Misses (3-0) y se coloca como líder virtual a la espera de lo que haga esta tarde el Castellón en su visita al Málaga (20 horas). La escuadra de Fernández Romo ha sido capaz de neutralizar las armas de un Alcoyano que llegaba crecido a la isla tras encadenar tres victorias consecutivas, y ha logrado otra victoria coral gracias a los goles de Obolskii, a los 7 minutos de partido, y de Gallar de penalti y Soko tras el descanso.

No pudieron comenzar mejor las cosas en Can Misses. La UD Ibiza saltó muy enchufada con Javi Jiménez en plan estelar por el perfil zurdo y desde allí nació el tempranero gol de Obolskii, que solo tuvo que empujar en el primer palo la asistencia de Álex Gallar tras ganar línea de fondo (minuto. 7). Los hombres de Romo había salido avasallando a un Alcoyano que venía crecido a la isla y con cierta osadía a tenor de algunas declaraciones. No obstante, tras el tanto inicial de la UD Ibiza reaccionó el colectivo alicantino, que muy bien posicionado en el campo gozó de dos claras ocasiones antes de cumplirse el primer cuarto de hora, con un remate al larguero incluido. Los de Vicente Parras habían avanzado líneas gracias a una efectiva presión en zona media, pero los celestes pudieron ampliar diferencias tras un exquisito pase en largo de Olabe –titular en detrimento de Tienza– para la carrera de Javi Jiménez, que se topó con el meta Valens en un clarísimo mano a mano (minuto. 17).

Un absoluto descontrol

La formación isleña había perdido el punch inicial y tuvo que navegar sin rumbo, entre el más absoluto descontrol, fruto de sus imprecisiones y del sostenido empuje del Alcoyano. Fernández Romo negaba con la cabeza desde el área técnica, descuadrado ante la falta de determinación y claridad de los suyos tras el gol. Al menos Pepe Sánchez rayó a la perfección en defensa para sostener la retaguardia del equipo.

No fue hasta el minuto 38 cuando en otra acción aislada de tremenda calidad pudo conseguir el 2-0 el conjunto pitiuso. Rubén Díez lanzó una asistencia precisa desde 30 metros que cazó Gallar en el área, pero su remate de primeras lo despejó en dos tiempos Valens con una intervención salvadora. La UD Ibiza apretó en la recta final y al filo del descanso hilvanó su mejor jugada de la primera parte que acabó con un posible penalti sobre Javi Jiménez, muy protestado por la parroquia local. Todavía en la prolongación pudo marcar tras una internada de Soko cuyo pase de la muerte no halló rematador.

Segunda parte

Parras sorprendió con un triple cambio en el descanso para redoblar su presión sobre la UD Ibiza en busca del empate. Y como durante buena parte de la primera mitad, el Alcoyano impuso su poderío físico para discutirle el balón a los celestes en su propio campo. Sin embargo, los de Romo lograron percutir por ambas bandas y generaron ocasiones clarísimas que de nuevo solventó Valens con paradas milagrosas. Hasta el minuto 54, cuando Obolskii agarró un balón en el área y Antón le frenó con un pisotón absurdo que fue señalizado como penalti. Gallar no dudó y engañó el meta alicantino para establecer el 2-0. Poco después tuvo la sentencia Soko en una rápida transición con un disparo escorado que se marchó cerca del poste. El camerunés refrendó su buen momento logrando el tercero en otra soberbia acción personal, marchándose por velocidad desde el extremo diestro y definiendo con clase ante la salida de Valens (minuto. 65).

Con el partido sentenciado intentó reaccionar el bloque alicantino, y Lara gozó de sendas ocasiones de peligro que pudieron ajustar el marcador con 20 minutos por delante. Pero fue el equipo de Romo quien más cerca estuvo de ampliar la goleada con un buen puñado de llegadas desde todos los frentes de ataque. El debú en liga de Argüelles fue lo más destacable en los minutos finales de la decimocuarta victoria de la escuadra celeste en una temporada para soñar.