Joseda Menargues vuelve a sentirse futbolista. El lateral murciano saltó este domingo al Romano José Fouto en el descuento del partido contra el Mérida, jugando un partido oficial 232 días después de que sufriera la rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla que le ha mantenido ocho meses apartado de la competición. El joven carrilero cayó lesionado a mediados de marzo durante el encuentro frente al Andorra cuando ya se había ganado un puesto en el once celeste en Segunda División. El club, confiando en su progresión, le ha mantenido la ficha y tras un largo periodo de recuperación ya está en disposición de reforzar la banda derecha.

Tras disputar sus primeros minutos en Mérida, Joseda explicó sus sensaciones en declaraciones a la entidad celeste: «Ha sido un tiempo duro. Estar fuera de los terrenos de juego tanto tiempo para un jugador nunca es bonito, pero lo más importante es que nos hemos llevado la victoria. Quiero agradecer a los compañeros, cuerpo médico, al entrenador, al presidente, al club y a todo el mundo que me ha ayudado a pasar esto. Desde que me lesioné cambié el chip y lo afronté de una manera diferente, intenté llevarlo lo mejor posible. Me ha ayudado mucho mi novia y mi familia, quiero agradecérselo. Ya estoy de vuelta y la semana que viene tengo ganas de estar en Can Misses». La vuelta de Joseda es otra de las grandes noticias en el plantel ibicenco de cara a un mes de noviembre que se antoja crucial.