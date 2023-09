Fernández Romo: «Es una anécdota pura y dura dormir líderes»

El entrenador de la UD Ibiza no pudo ocultar su satisfacción por un triunfo que sitúa al equipo en lo más alto de la clasificación a falta de que hoy se complete la segunda jornada de Liga en el grupo 2 de Segunda RFEF. Guillermo Fernández Romo reconoció que su «alegría» tras la victoria era más «por la afición» ya que para ellos «es mucho más especial» y les «daría mucha más felicidad» lograr el triunfo ‘in extremis’.

«Lo que más ilusión me hace del resultado es por la afición, por ellos estoy especialmente contento porque cuando hay una atmósfera social positiva eso ayuda mucho, y que valoren el esfuerzo y compromiso de los jugadores más allá del resultado», señaló Romo.

Tras asegurar que acostarse como líderes del grupo 2 «es una anécdota pura y dura» a estas alturas de campeonato, el técnico de la UD Ibiza reiteró que aunque «es perfecto llevar seis puntos» tras las dos primeras jornadas, «su equipo está «totalmente en pañales» y hace falta «mucho más trabajo y dar tiempo» a que la plantilla se vaya ensamblando.

«Hay que seguir trabajando, esos mini objetivos semanales me garantizan ver que el equipo ha competido muy bien y me enorgullece mucho. El resultado positivo nos satisface más, pero cuando ves al equipo cómo ha empezado, cómo ha trabajado el partido, cómo se ha rehecho cuando el rival apretaba... eso me gusta más», comentó en sala de prensa.

Fernández Romo aseguró en ese sentido que «es muy importante poner gente nueva a jugar», como su decisión de poner de inicio a Cedric sentando a Obolskii, y destacó que uno de los principales objetivos es «mejorar la eficacia» de cara a gol.

Por su parte, el entrenador del Atlético Baleares, Tato García, admitió que se marchaba «jodido» y «tocado» por la derrota en los minutos finales. No enfadado, pues para él la acción que marcó el choque «sí fue penalti». «Pero en esta jugada al principio creo que hay una falta a Pastrana, el jugador del Ibiza ha reconocido que era falta, no la han pitado, la jugada ha seguido y luego sí ha sido penalti», puntualizó el entrenador de los balearicos.