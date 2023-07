El centrocampista Rubén Díez ya está en la isla y en la sala de espera de Can Misses para ser presentado en breve como nuevo jugador de la plantilla de la UD Ibiza. Al nuevo interior ofensivo del conjunto celeste, pese a no ser anunciado aún oficialmente por el club ibicenco como integante del plantel que entrena Guillermo Fenández Romo, se le ha podido ver esta mañana entre los futbolistas que han saltado al césped de Can Misses para lleva a cabo la primera sesión de entreno de la pretemporada.

Así las cosas, tal y como informa este viernes Diario de Ibiza en su edición de papel, la incopoación del futbolista zaragozano se ha hecho efectiva, aunque no oficial, tras llegar al equipo ibicenco en calidad de cedido por el CD Tenerife por una campaña. Rubén Díez tiene 29 años y el curso pasado ya jugó cedido en el Deportivo de la Coruña, en Primera RFEF. El atacante aragonés fue un fijo en el cuadro gallego disputando 2.554 en 34 partidos, 29 de ellos como titular, en los que anotó tres goles.